“Autismo: il valore di ogni persona”, un convegno per promuovere l’inclusione

A Treviso, il prossimo 27 febbraio alle ore 9, presso il Museo Santa Caterina in Piazzetta Mario Botter 1, avrà luogo il convegno dal titolo “Autismo: il valore di ogni persona”, organizzato dal Ministero per le Disabilità.

L’evento

Giovedì̀ 27 febbraio 2025, dalle ore 9.00, al Museo Santa Caterina in Piazzetta Mario Botter 1 a Treviso, si svolgerà̀ il convegno “Autismo: il valore di ogni persona”, organizzato dal Ministero per le Disabilità. All’evento porteranno i saluti istituzionali: Marcello Gemmato, Sottosegretario di Stato per la Salute; Manuela Lanzarin, Assessore Sanità, Servizi sociali, Programmazione sociosanitaria della Regione Veneto; Mario Conte, Sindaco di Treviso e presidente di Anci Veneto.

Gli interventi

Seguiranno gli interventi di: Vincenzo Falabella, Presidente FISH; Nazaro Pagano, Presidente FAND; Giovanni Marino, Presidente Nazionale ANGSA; Roberto Speziale, Presidente Nazionale ANFFAS; Ruggero Mason, Presidente Gruppo Asperger ONLUS. Introdurrà̀ i lavori il Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli. Seguiranno gli interventi di: Paolo Bandiera, Esperto nell’ambito dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità su “Il progetto di vita”; Roberto Keller, Responsabile Centro Regionale Piemonte Disturbo Spettro Autistico in età adulta, Dipartimento Salute Mentale ASL Città di Torino sul tema “Abilitare in ambienti naturali: dal cammino alla vela”; Leonardo Zoccante, Direttore UOC Infanzia, adolescenza, famiglia e consultori – Distr. 1-2 Azienda ULSS 9 Scaligera su “Autismo ed arte connettiva”; Massimo Molteni, Direttore Sanitario Centrale dell’Associazione La Nostra Famiglia – IRCCS E. Medea su “La neurodiversità”; Paolo Moderato, Prof. emerito di Psicologia, Presidente IESCUM, Italian Chapter ABA International sul tema “Autismo: oltre gli interventi precoci”; Pierangelo Spano, Direttore della Direzione Servizi Sociali della Regione del Veneto con un intervento “Disturbi dello spettro autistico e disabilità intellettive scenari della programmazione integrata e ruolo della Regione dopo l’approvazione del d.lgs. n. 62/24”; Michela Gatta, Direttore UOC di Neuropsichiatria Infantile, Dipartimento Salute della Donna e del Bambino, Azienda Ospedale-Università di Padova “Oltre quello che è visibile. Esperienze in Neuropsichiatria Infantile ospedaliera”. Nel corso del convegno interverranno inoltre Francesco Maria Chiodaroli per Fondazione Danelli, Mario Paganessi presidente della Fondazione Oltre il labirinto, Cristina Franzin per Sport Life Montebelluna, Monica Rigotti, Presidente della Cooperativa Sociale MIND the KIDS e Chiara Cesaro, Psicologa, Supervisore ABA; Eleonora Bedin, Direttrice del Centro Autismo per l’Infanzia e di Villa Berta di Padova per l’associazione Viviautismo Odv, e Marco Caverzan e Luciano Morello per l’associazione Oltre Onlus. Le conclusioni saranno affidate al Ministro Alessandra Locatelli.