Asti, due arresti per trasferimento fraudolento di beni

La Guardia di Finanza di Asti, con il Nucleo di polizia economico-finanziaria, ha eseguito due custodie cautelari in carcere nei confronti di due pluripregiudicati, accusati del reato di trasferimento fraudolento di beni.

Il sequestro preventivo

Mediante l’operazione “Tesoro” il tribunale di Asti ha disposto anche il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di un complesso di beni, già sottoposti a vincolo il sei febbraio scorso. Le Fiamme gialle hanno quindi sequestrato diecimila euro in contanti, in banconote tutte da duecento euro, trovate nascoste a bordo di un camper Carthago di lusso in possesso degli indagati, già sequestrato, nonché d’iniziativa 54mila euro in banconote di vario taglio, trovate all’interno dell’abitazione di una persona indagata per favoreggiamento.

Gli arrestati

I due sono pluripregiudicati per reati contro il patrimonio, ritenuti titolari tramite prestanome dei beni oggetto del sequestro e che non dichiarano redditi leciti, tanto da percepire, in un caso, il reddito di cittadinanza, per il quale è stato avviato il provvedimento di blocco dell’erogazione e di revoca di quanto già erogato. L’operazione ha avuto luogo anche presso il campo nomadi di via Guerra in Asti e ha visto impegnati venti finanzieri.

Fonte: Ansa