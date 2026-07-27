Assumere è solo l’inizio: con FonARCom la formazione accompagna l’ingresso dei nuovi lavoratori

L’Avviso 03/2026 – Neoassunti mette a disposizione 500 mila euro per finanziare percorsi formativi destinati ai lavoratori entrati da poco in azienda. Un sostegno concreto alle imprese che scelgono di trasformare una nuova assunzione in un investimento stabile sulle competenze. C’è un momento, nella vita di un’impresa, in cui una firma sul contratto non basta. È il momento in cui una persona entra davvero in azienda, incontra un’organizzazione che ancora non conosce, deve comprenderne i processi, imparare a utilizzare strumenti e tecnologie, assumere responsabilità e trovare il proprio posto all’interno di un gruppo di lavoro. L’assunzione apre la porta. È la formazione, però, a rendere quell’ingresso più consapevole e produttivo. Parte da questa esigenza l’Avviso 03/2026 – Neoassunti di FonARCom, approvato dal Consiglio di amministrazione del Fondo il 13 maggio 2026 e pubblicato il 3 giugno. L’intervento dispone di una dotazione complessiva di 500 mila euro e finanzia attività di formazione continua rivolte ai neoassunti delle imprese aderenti a FonARCom, ubicate su tutto il territorio nazionale.

Formare subito, quando le competenze servono davvero

Il punto centrale dell’Avviso è la sua collocazione temporale. I destinatari sono lavoratrici e lavoratori assunti nei sei mesi precedenti alla presentazione del Piano formativo alle Parti Sociali e titolari di un contratto di lavoro dipendente della durata non inferiore a dodici mesi. Non si interviene, dunque, a distanza di anni dall’assunzione, ma nella fase in cui le competenze devono ancora essere consolidate e adattate alle effettive esigenze dell’impresa. È una scelta che attribuisce alla formazione una funzione precisa: non semplice aggiornamento episodico, ma parte integrante dell’inserimento lavorativo. Nel testo dell’Avviso, FonARCom indica infatti l’obiettivo di sostenere l’incremento e la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, favorendo l’acquisizione di nuove competenze professionali e l’aggiornamento di quelle già possedute.

Sicurezza, innovazione e apertura ai mercati

Tre sono gli ambiti prioritari individuati. Il primo riguarda la sicurezza e la prevenzione nei luoghi di lavoro, con attenzione alla tutela psicofisica del lavoratore e alla coerenza tra formazione, mansioni svolte e inquadramento contrattuale. Il secondo interessa l’innovazione e l’utilizzo delle tecnologie moderne, con percorsi rivolti all’adeguamento delle competenze professionali, dell’organizzazione e dei processi produttivi. Il terzo ambito è quello dell’internazionalizzazione, attraverso lo sviluppo di competenze capaci di sostenere il posizionamento delle imprese in contesti produttivi e mercati più ampi. Non si tratta, quindi, di un catalogo indistinto di corsi. Il Piano deve rispondere ai fabbisogni concreti della singola impresa e delle persone appena inserite nel suo organico.

Fino a 3.600 euro per azienda

Ogni percorso formativo deve avere una durata minima di 40 ore. Il contributo massimo riconoscibile per ciascun neoassunto è pari a 1.200 euro. Le modalità formative ammissibili sono l’aula, in presenza o da remoto in modalità sincrona, il training on the job e la fad asincrona. Sono possibili anche soluzioni miste, con un finanziamento calcolato sulla base delle diverse modalità utilizzate. Il numero dei lavoratori per cui è possibile richiedere il contributo varia in relazione alla dimensione aziendale:

un neoassunto e un contributo massimo di 1.200 euro per le imprese da 1 a 9 dipendenti;

due neoassunti e un contributo massimo di 2.400 euro per le imprese da 10 a 49 dipendenti;

tre neoassunti e un contributo massimo di 3.600 euro per le imprese con almeno 50 dipendenti.

La limitazione a un massimo di tre destinatari per azienda risponde alla volontà dichiarata dal Fondo di ampliare la platea dei beneficiari e sostenere, in particolare, le piccole e medie imprese.

Dall’aula al lavoro sul campo

L’Avviso lascia alle imprese la possibilità di costruire percorsi coerenti con la propria organizzazione. La formazione può svolgersi attraverso lezioni in presenza, aula remota sincrona, sessioni individuali one to one, formazione a distanza e training on the job, una modalità particolarmente significativa quando il nuovo lavoratore deve acquisire competenze operative direttamente nel contesto produttivo. I corsi possono essere organizzati direttamente dall’impresa richiedente, avvalendosi di proprio personale interno o liberi professionisti, in possesso delle competenze necessarie, oppure acquistati a mercato da soggetti fornitori rispondenti ai requisiti stabiliti dall’Avviso. La formazione non si conclude, tuttavia, con la semplice partecipazione. I percorsi devono comprendere una verifica dell’apprendimento e portare al rilascio di un attestato di trasparenza o di validazione delle competenze, affinché quanto appreso sia identificabile e spendibile anche sul piano professionale.

Un’opportunità per le imprese aderenti

Possono presentare un Piano le imprese, in forma singola, aderenti a FonARCom dalla data di trasmissione della proposta alle Parti Sociali. L’adesione dovrà essere mantenuta fino all’approvazione del rendiconto finale. Le richieste vengono valutate con modalità a sportello, fino all’esaurimento delle risorse disponibili. Il termine programmato per l’invio dei Piani alle Parti Sociali è fissato al 30 aprile 2027, alle ore 16.00. I Piani che avranno ottenuto la condivisione positiva dovranno essere trasmessi a FonARCom entro il 28 maggio 2027, alle ore 16.00, salvo eventuali proroghe o modifiche comunicate dal Fondo attraverso il proprio sito istituzionale. L’Avviso Neoassunti interviene così in uno dei passaggi più delicati della vita aziendale. Perché inserire una nuova persona non significa soltanto assegnarle un ruolo. Significa metterla nelle condizioni di comprenderlo, svolgerlo con sicurezza e sviluppare competenze che possano crescere insieme all’impresa. È in questo spazio, tra il contratto appena firmato e il lavoro che deve ancora prendere forma, che la formazione può fare la differenza.