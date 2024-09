Argentina: auto fuori controllo, investite 35 persone

Un grave incidente è avvenuto oggi nel centro di Cordoba, Argentina, quando un uomo di 68 anni ha perso il controllo della sua Toyota Corolla, investendo pedoni, ciclisti, motociclette e auto. L’incidente ha coinvolto 35 persone, di cui 15 ferite, due gravemente. La polizia sospetta che l’automobilista abbia avuto un malore prima di schiantarsi contro altri veicoli e fermarsi contro una farmacia. Illeso, è stato arrestato con l’accusa di lesioni gravissime ed è sottoposto a test per escludere l’uso di alcool.

Argentina: perde il controllo e travolge con l’auto 35 persone

Terribile incidente all’una di oggi nel centro della città argentina di Cordoba: un’automobilista di 68 anni ha perso il controllo della sua Toyota Corolla investendo pedoni, ciclisti, moto e altri veicoli per un totale di 35 persone coinvolte nell’incidente, di cui 15 ferite, due in modo molto grave. Secondo la ricostruzione preliminare degli agenti di polizia intervenuti sul posto, l’uomo avrebbe accusato un malore e si sarebbe schiantato contro altri sei veicoli e due moto terminando la propria corsa sulla centrale via Chacabuco, nei locali di una farmacia”. Complice l’alta velocità con cui viaggiava l’auto e la mancata reazione di frenata – riportano al quotidiano argentino Clarín alcuni testimoni – l’auto prima di arrestarsi avrebbe superato quattro isolati, travolgendo pedoni e quanto incontrato sul suo percorso. L’uomo, uscito indenne dal suo veicolo è stato sottoposto a esami e a test per escludere che si trovasse sotto gli effetti dell’alcool. Si trova al momento in stato d’arresto, con l’accusa di lesioni gravissime.

Fonte: Ansa