Glocal News

Arancia rossa di Sicilia Igp: attualità e prospettive di tutela

Il Consorzio dell'Arancia Rossa di Sicilia Igp richiama l’attenzione sulla salvaguardia delle eccellenze locali e sulla presenza di prodotti extra Ue nei supermercati italiani

Di redazione
Foto di mdreza jalali su Unsplash

Il Consorzio di tutela dell’Arancia Rossa di Sicilia Igp lancia un allarme sulla presenza nei supermercati italiani di arance importate dall’emisfero sud, in particolare da Sudafrica e Australia. Il presidente Gerardo Diana sottolinea come tali frutti, spesso venduti con la dicitura “Tarocco”, abbiano la buccia non edibile e presentino trattamenti post-raccolta con principi attivi non autorizzati in Italia. Il Consorzio non rifiuta la concorrenza internazionale, ma chiede trasparenza, controlli rigorosi e condizioni eque per tutelare consumatori e produttori locali.

Il prodotto

Il consorzio di tutela Arancia rossa di Sicilia Igp richiama l’attenzione sul “prodotto extra Ue già presente nei supermercati italiani, con buccia dichiarata non edibile e trattamenti post-raccolta”, mentre la raccolta nell’isola, nel rispetto della stagionatura, partirà tra due mesi. Secondo il presidente del consorzio, Gerardo Diana, “servono trasparenza, controlli e pari condizioni competitive”. “Quando mancano ancora circa due mesi all’avvio della campagna relativa all’Igp – osserva Diana – in diversi supermercati sono infatti già comparse arance pigmentate sfuse o confezionate in rete, ma non si tratta di produzione italiana extra-precoce, bensì di frutti provenienti dall’emisfero sud, in particolare dal Sudafrica e nei mercati all’ingrosso è segnalata anche la presenza di prodotto australiano”. “Non contestiamo il commercio internazionale – sottolinea Diana – anzi siamo convinti che la concorrenza sia un valore aggiunto nei confronti della crescita della qualità, ma rivendichiamo regole chiare, controlli rigorosi e condizioni eque affinché il consumatore sia nella condizione per poter distinguere immediatamente origine, stagionalità e trattamenti del prodotto che acquista, perché non è accettabile che l’immagine costruita in decenni dall’agrumicoltura siciliana venga utilizzata per rendere equivalenti frutti che equivalenti non sono per provenienza, filiera e modalità di gestione post-raccolta”. In particolare, ricostruisce il Consorzio, la varietà indicata in etichetta è Tarocco.

Le preoccupazioni

È sul retro della confezione, però, che emerge l’elemento più rilevante: sulla rete da un chilogrammo viene specificato che la buccia non è edibile e sono dichiarati trattamenti post-raccolta che non sarebbero autorizzati sulla frutta in Italia: principi attivi ad azione fungicida come fludioxonil registrato solo per l’uso in campo, azoxystrobin non registrato per utilizzi sull’agrumicoltura e pyrimethanil registrato solo per l’uso post raccolta. A destare ulteriore preoccupazione, spiega il Consorzio, è anche la richiesta rivolta all’Unione europea da 19 Paesi extra UE sul principio di reciprocità nell’impiego dei prodotti fitosanitari.

Fonte Ansa

Sconto del 15% sul primo acquisto su StampaeStampe.it
Sconto del 15% sul primo acquisto su StampaeStampe.it
Articolo precedente
Messico: le coste del Pacifico travolte dai cicloni Simon e Rachel

ARTICOLI CORRELATI

AUTORE

redazione
redazione

ARTICOLI DI ALTRI AUTORI

Lenovo

Ricevi sempre le ultime notizie

Ricevi comodamente e senza costi tutte le ultime notizie direttamente nella tua casella email.

NEWSLETTER

Stay Connected

Seguici sui nostri social !

Scrivi a In Terris

Per inviare un messaggio al direttore o scrivere un tuo articolo:

SCEGLI UN'OPZIONE

ARTICOLI RECENTI

ALTRE NOTIZIE