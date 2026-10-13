Arancia rossa di Sicilia Igp: attualità e prospettive di tutela

Il Consorzio di tutela dell’Arancia Rossa di Sicilia Igp lancia un allarme sulla presenza nei supermercati italiani di arance importate dall’emisfero sud, in particolare da Sudafrica e Australia. Il presidente Gerardo Diana sottolinea come tali frutti, spesso venduti con la dicitura “Tarocco”, abbiano la buccia non edibile e presentino trattamenti post-raccolta con principi attivi non autorizzati in Italia. Il Consorzio non rifiuta la concorrenza internazionale, ma chiede trasparenza, controlli rigorosi e condizioni eque per tutelare consumatori e produttori locali.

Il prodotto

Il consorzio di tutela Arancia rossa di Sicilia Igp richiama l’attenzione sul “prodotto extra Ue già presente nei supermercati italiani, con buccia dichiarata non edibile e trattamenti post-raccolta”, mentre la raccolta nell’isola, nel rispetto della stagionatura, partirà tra due mesi. Secondo il presidente del consorzio, Gerardo Diana, “servono trasparenza, controlli e pari condizioni competitive”. “Quando mancano ancora circa due mesi all’avvio della campagna relativa all’Igp – osserva Diana – in diversi supermercati sono infatti già comparse arance pigmentate sfuse o confezionate in rete, ma non si tratta di produzione italiana extra-precoce, bensì di frutti provenienti dall’emisfero sud, in particolare dal Sudafrica e nei mercati all’ingrosso è segnalata anche la presenza di prodotto australiano”. “Non contestiamo il commercio internazionale – sottolinea Diana – anzi siamo convinti che la concorrenza sia un valore aggiunto nei confronti della crescita della qualità, ma rivendichiamo regole chiare, controlli rigorosi e condizioni eque affinché il consumatore sia nella condizione per poter distinguere immediatamente origine, stagionalità e trattamenti del prodotto che acquista, perché non è accettabile che l’immagine costruita in decenni dall’agrumicoltura siciliana venga utilizzata per rendere equivalenti frutti che equivalenti non sono per provenienza, filiera e modalità di gestione post-raccolta”. In particolare, ricostruisce il Consorzio, la varietà indicata in etichetta è Tarocco.

Le preoccupazioni

È sul retro della confezione, però, che emerge l’elemento più rilevante: sulla rete da un chilogrammo viene specificato che la buccia non è edibile e sono dichiarati trattamenti post-raccolta che non sarebbero autorizzati sulla frutta in Italia: principi attivi ad azione fungicida come fludioxonil registrato solo per l’uso in campo, azoxystrobin non registrato per utilizzi sull’agrumicoltura e pyrimethanil registrato solo per l’uso post raccolta. A destare ulteriore preoccupazione, spiega il Consorzio, è anche la richiesta rivolta all’Unione europea da 19 Paesi extra UE sul principio di reciprocità nell’impiego dei prodotti fitosanitari.

Fonte Ansa