Alto Adige, settembre rovente: nuovo record per il lago di Caldaro

L’estate sembra non voler lasciare l’Alto Adige, dove il caldo continua a segnare nuovi primati anche all’inizio di settembre. A sorprendere è soprattutto il lago di Caldaro, che ha raggiunto i 25 gradi, una temperatura eccezionale per il periodo. Ma il dato più significativo arriva da Bolzano: sono già 85 le giornate con temperature pari o superiori ai 30 gradi, ben oltre i record registrati nel 2022 e nel 2003.

Il record

In Alto Adige un nuovo record sul fronte temperature. “Il lago di Caldaro misura attualmente 25 gradi“, scrive sui social il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. Alte temperature a settembre anche sulla terraferma: “A Bolzano – ricorda l’esperto – sono già 85 le giornate che hanno fatto registrare una temperatura pari o superiore ai 30 gradi, superando nettamente i record del 2022 (82 giorni) e del 2003 (81 giorni).

Fonte Ansa