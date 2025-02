“Alliance Unbroken Kids”, una speranza per i bambini vittime della guerra

A Roma, nella giornata di oggi prende il via “Alliance Unbroken Kids” con l’obiettivo di mettere in campo valide azioni di supporto materiale e psicologico. Partner dell’iniziativa sono la Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia, la Fondazione Unbroken e la Fondazione 5P Europe.

L’evento

In occasione del Primo Summit Internazionale sui Diritti dei Bambini, organizzato dalla Santa Sede, si annuncia la costituzione di “Alliance Unbroken Kids” con l’obiettivo di attuare programmi volti a migliorare il benessere psicologico e fisico delle persone con particolare attenzione ai bambini e alle famiglie che vivono in condizioni di vulnerabilità e fragilità a causa dei vari conflitti in Ucraina, in Palestina e nel resto del mondo.

L’impegno della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia

Oggi, presso la storica Basilica di San Salvatore in Lauro a Roma, sito di rappresentanza della Confederazione delle Misericordie, avrà luogo l’evento di presentazione a partire dalle ore 16:00, durante il quale verrà siglato un accordo di collaborazione tra la Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, fondata nel 1899 (la prima Misericordia fu fondata a Firenze nel 1244), riunisce oltre 700 confraternite alle quali aderiscono 670mila soci ed oltre 100.000 volontari, ed è diretta a soccorrere chi si trova nel bisogno e nella sofferenza con ogni forma di aiuto possibile sia materiale che morale; la Fondazione Unbroken, costituita a Leopoli allo scopo di fornire assistenza medica e costruire un ecosistema di umanità incentrato sulle persone vittime della guerra in Ucraina, e la Fondazione 5P Europe (Peace, Prosperity, People, Planet, Partnership), movimento che dà priorità ai valori sociali e alla sostenibilità al fine di promuovere la pace nel mondo e garantire che nessuno venga lasciato indietro, anche grazie al programma di aiuto olistico 5P Kids, partner ufficiale del Summit.

Gli invitati

Tra gli invitati figurano rappresentanti delle istituzioni e autorevoli personalità internazionali, tra cui il Presidente del Parlamento Indonesiano Ibu Puan Maharani e il Ministro polacco Marek Michalak, che manifesteranno il loro sostegno all’iniziativa. Saranno presenti anche testimoni delle atrocità belliche, in particolare bambini vittime dei conflitti, insieme a medici ed enti che si sono occupati delle loro cure. L’invito è stato inoltre esteso agli Ambasciatori accreditati presso la Santa Sede e ad altre alte cariche istituzionali che prenderanno parte al Summit.

La solidarietà internazionale

L’iniziativa mira a costruire una rete di solidarietà internazionale per garantire cure mediche, riabilitazione e un futuro migliore ai giovani pazienti colpiti dai conflitti e alle loro famiglie attraverso azioni diversificate. In Ucraina, grazie alla Fondazione Unbroken, le attività saranno mirate al sostegno per la ricostruzione delle strutture sanitarie danneggiate dal conflitto, alla costruzione di un ospedale pediatrico a Leopoli con il progetto “Unbroken Kids”, e alla creazione di un sistema di supporto alle cure specifiche per le esigenze dei bambini e delle famiglie. Le varie missioni, fin dall’inizio del conflitto, delle Misericordie in Ucraina hanno permesso di individuare le necessità reali di questo popolo così da poter rispondere alle necessità in modo efficace attraverso il potenziamento delle strutture socio-sanitarie locali, oltre all’invio di appositi materiali e beni. Si segnala quale testimonianza del modello Misericordie il recente percorso per l’istituzione della Misericordia di Ivano-Frankivs’k in Ucraina e della Misericordia di Varsavia in Polonia, collegamenti fondamentali per l’arrivo degli aiuti nelle zone di guerra. In Palestina, le Misericordie hanno di recente inviato circa 70 tonnellate di beni umanitari per la popolazione sofferente di Gaza, attraverso il corridoio per Gaza; beni che arriveranno nel prossimo mese di Febbraio. Nell’immediato saranno realizzate nuove missioni umanitarie con raccolta di beni, per garantire il trasporto sicuro dei materiali raccolti verso destinazioni strategiche, attraverso il consolidamento della cooperazione con enti pubblici e privati a livello nazionale e internazionale e sarà prevista l’apertura di tre nuove cliniche mediche per servire la popolazione locale nelle città di Ramallah, Nazareth e Gaza. Inoltre, un’attenzione specifica sarà dedicata alla salute delle donne e dei bambini, prevedendo l’invio nei territori palestinesi di cliniche mobili completamente attrezzate che garantiranno alle persone vulnerabili e fragili di accedere a visite mediche gratuite; l’accesso ai territori di Gaza avverrà non appena le condizioni geopolitiche lo consentiranno. A Betlemme, saranno inoltre potenziate le attrezzature dell’attuale ambulatorio sanitario della Misericordia di Betlemme, prima misericordia in Terra Santa fondata nel 2013, coinvolgendo personale medico specializzato (sia proveniente dall’Italia sia locale – formato sul campo e anche con convenzioni con l’Università locale) dove si prevederanno sessioni formative specifiche in alcune delle discipline specialistiche attinenti alle più comuni patologie, dedicate agli operatori sanitari locali che potranno poi continuare nel lungo termine in autonomia.

La protezione dei diritti dei bambini

Nell’anno del Giubileo, Alliance Unbroken Kids intende trasmettere un messaggio forte e inequivocabile: la protezione dei diritti dei bambini e delle loro famiglie deve essere considerata una priorità assoluta, richiedendo un impegno globale concreto e collettivo mobilitando risorse e volontà, per offrire un futuro di speranza e guarigione specialmente ai bambini, vittime innocenti dei conflitti.