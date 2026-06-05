Agricoltura: erogazioni fondi Agea in crescita del 24,8%

Oltre 10 miliardi di euro erogati nel 2025 agli agricoltori italiani, con una crescita del 24,8% rispetto all’anno precedente e più di 15 miliardi complessivamente distribuiti dal 2023. Sono i dati principali del secondo Annual Report di Agea, che evidenzia un’accelerazione degli interventi a sostegno del comparto primario. Risorse destinate allo sviluppo rurale, agli aiuti diretti e al ricambio generazionale, in un settore che continua a rappresentare uno dei pilastri dell’economia nazionale.

I fondi erogati

Nel 2025 sono stati erogati agli agricoltori italiani complessivamente oltre 10 miliardi di euro, segnando un incremento del 24,8% rispetto all’anno precedente. Dal 2023 a oggi, il totale delle risorse immesse nel sistema primario ha raggiunto oltre 15 miliardi di euro. Questi alcuni dati del secondo Annual Report dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, Agea, presentato nelle scorse ore alla Tenuta Pantano Borghese, a Monte Compatri, non lontano da Roma, alla presenza di oltre 350 ospiti di cui oltre due terzi rappresentanti del mondo agricolo.

Le dichiarazioni

Agea nel report parla di “record di erogazioni” verso un settore, ricorda, che in Italia rappresenta “un’infrastruttura strategica fondamentale per il Paese, con un valore complessivo del sistema agroalimentare che supera i 700 miliardi di euro, contribuendo per circa il 15% al Pil nazionale” e con una leadership europea per valore aggiunto agricolo di oltre 44 miliardi di euro. In particolare, la crescita delle erogazioni di Agea nel 2025 ha interessato trasversalmente tutti i principali strumenti di sostegno dal Fondo Sviluppo Rurale (Feasr) per oltre 5,1 miliardi di euro (+35,2% rispetto al 2024) a quello degli a Aiuti diretti (Feaga) per 4,4 miliardi di euro (+10,8% sul 2024) agli aiuti agli indigenti per 182 milioni di euro (+63,4% sul 2024) fino agli aiuti nazionali con 241 milioni di euro (+141% rispetto al 2024). L’Agea, si legge nel report, ha inoltre azzerato il rischio di disimpegno automatico dei fondi europei per lo Sviluppo Rurale 2014-2022, con un utilizzo delle risorse superiore al 99%. “Non è più l’agricoltore che deve adattarsi alla complessità burocratica – afferma il direttore di Agea, Fabio Vitale – bensì un’Amministrazione che deve essere capace di anticiparne i bisogni”. E Agea si dice pronta a guidare la transizione “verso una Pac post-2027 più accessibile e basata sui dati”. In tal senso, nel solco del ricambio generazionale, tra il 2023 e il 2025 ha erogato 73 milioni di euro destinati ai giovani agricoltori mentre punta a mettere a sistema i 4 milioni di ettari di terreni oggi incolti ma potenziali recettori degli aiuti unionali con l’obie4ttivo finale di poter tornare a una superficie coltivata di oltre 13 milioni di ettari a livello nazionale contro i 9 attuali.

Fonte Ansa