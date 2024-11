“Addobba il tuo albero di Natale con le luci della Legalità”: l’iniziativa Confeuro e IC

“Immaginiamo un albero di Natale che illumini il nostro futuro con una luce diversa: una luce fatta di Giustizia, Legalità e Responsabilità. Ad ogni ramo un disegno, ad ogni ramo un pensiero, per raccontare sogni di speranza per un mondo migliore. Un mondo libero dalle illegalità, dagli abusi e dai soprusi. Dove ognuno di noi possa vivere rispettando il prossimo e l’ambiente che ci circonda”. Con questo spirito è nata l’iniziativa “Addobba il tuo albero di Natale con le luci della legalità”, promossa da Confeuro, la Confederazione degli Agricoltori europei e del mondo e dal Centro Studi Iniziativa Comune, e rivolta alle scuole elementari, medie e superiori di tutta Italia. L’obiettivo è sensibilizzare le giovani generazioni ai valori fondamentali della società civile, trasformando il simbolo natalizio per eccellenza in un messaggio di speranza e impegno per un mondo migliore. Gli studenti saranno invitati a realizzare decorazioni originali per l’albero di Natale: disegni, pensieri, poesie e frasi che raccontino i loro sogni di giustizia e solidarietà. Ogni ramo diventerà un luogo di espressione e creatività, dando voce alle loro visioni per il futuro.

Le dichiarazioni di Carmela Tiso

“Ogni gesto creativo è una piccola scintilla che può accendere grandi cambiamenti – spiegano Carmela Tiso, portavoce nazionale del Centro Studi Iniziativa Comune, e Andrea Tiso, presidente della Confeuro -. Con questa iniziativa, vogliamo incoraggiare i giovani a riflettere sul significato della legalità e sull’importanza di contribuire attivamente alla costruzione di una società più equa e responsabile.”

La realizzazione degli alberi

Le scuole che aderiranno potranno coinvolgere studenti e docenti nella realizzazione di disegni di alberi unici e significativi e i lavori dovranno essere inviati tramite raccomandata alla sede Confeuro – Confederazione degli agricoltori Europei e del Mondo, Via Nomentana 133 – 00161 Roma, entro e non oltre il 10 dicembre prossimo. L’iniziativa culminerà in un evento finale in cui i lavori più significativi saranno premiati e condivisi sui canali ufficiali di Confeuro e del Centro Studi Iniziativa Comune, per dare massima visibilità alle idee e ai messaggi delle giovani generazioni. “Un Natale diverso, dunque, che accende speranze e impegni: un Natale illuminato dalla forza dei valori che rendono il nostro vivere insieme più giusto e solidale”, spiegano da Confeuro e Centro Studi Iniziativa Comune.