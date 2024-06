Sono 35 le persone che sono finite in manette in Iran perché accusate di aver partecipato ad un “raduno satanico”, così come definito dalle autorità locali. Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine iraniane, hanno comunicato che un arresto per le stesse ipotesi di reato era stato effettuato lo scorso 17 maggio: le manette erano scattate ai polsi di oltre 260 persone, tra cui tre europei.

Accusati di partecipare a rito satanico: 35 arresti in Iran

La polizia iraniana ha arrestato 35 persone, che avevano partecipato a quello che le autorità locali hanno definito un “raduno satanico“, a Dezful, nella provincia del Khuzestan. Lo ha riferito oggi l’Irna. “Gli arrestati, tra cui quattro donne, fanno parte di una rete di adoratori di Satana“, ha precisato il capo della polizia Rouhollah Yarizadeh, aggiungendo che sono state sequestrate alcune droghe, bevande alcoliche e dei simboli satanici nell’ambito della perquisizione effettuata. Il 17 maggio scorso le autorità iraniane avevano arrestato oltre 260 persone, tra cui tre europei, in un altro raduno “satanico” vicino a Teheran. La polizia aveva riferito che le persone arrestate avevano “segni e simboli del satanismo sui vestiti, sulla testa, sul viso e sui capelli”.

Fonte Ansa