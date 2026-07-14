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A Roma è sempre più caldo: in 8 quartieri su 10 temperature sopra i 40 gradi

Legambiente ha monitorato che la maggioranza dei quartieri di Roma negli ultimi dieci anni, in estate, ha registrato temperature medie diurne sopra i 40 gradi

Di redazione
Foto di Jarosław Kwoczała su Unsplash

La Capitale d’Italia d’estate è bollente. La grande maggioranza dei quartieri di Roma, infatti, negli ultimi dieci anni ha registrato in estate una temperatura media diurna al suolo tra i 40 e i 45 gradi centigradi. E’ quanto emerge dai dati della campagna nazionale di Legambiente “Che caldo che fa!”, nella sua tappa romana insieme a Ricerca sul Sistema Energetico e Croce Rossa Italiana. L’associazione ambientalista lancia una serie di proposte volte a contrastare gli effetti del riscaldamento climatico e la cooling poverty, la cosiddetta “povertà di raffrescamento”. Tra queste, chiede lo stanziamento dei fondi per il Piano nazionale degli adattamenti climatici e suggerisce all’amministrazione capitolina di effettuare interventi come il devaping e le rigenerazione dei suoli urbani.

Roma da bollino rosso

Roma città sempre più tropicale e da bollino rosso. Negli ultimi dieci anni, dal 2015 al 2025, l’80% dei quartieri della Capitale (124 su un totale di 155) ha registrato nel periodo estivo (1° giugno – 31 agosto) una temperatura media diurna al suolo compresa tra i 40°C e i 45°C; il 12% superiore ai 45°C e il restante 8% inferiore ai 40°C. Tra i quartieri più “bollenti” l’Alessandrino, nel quadrante est della Capitale, che in questi dieci anni ha registrato una temperatura media diurna al suolo superiore ai 45°C.

La campagna di Legambiente

A fare un punto, mettendo in fila dati e numeri, è Legambiente con la sua campagna nazionale “Che caldo che fa! Contro la cooling poverty: città + fresche, città + giuste”, che oggi arriva a Roma per la quarta tappa insieme al partner tecnico Rse (Ricerca sul Sistema Energetico) e alla Croce Rossa Italiana, fornendo una fotografia abbastanza “bollente della Capitale” e assegnando la maglia nera al quartiere Alessandrino.

Il pacchetto di proposte

Proprio da qui Legambiente indirizza oggi un doppio appello al Governo Meloni e al sindaco di Roma Roberto Gualtieri, indicando un pacchetto di 11 proposte: due nazionali – lo stanziamento immediato dei fondi per attuare il Piano nazionale degli adattamenti climatici e la definizione di una strategia nazionale per i rifugi climatici – e nove territoriali, indirizzate al sindaco di Roma Roberto Gualtieri e una specifica al Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.

Depaving e rigenerazione

Tra le proposte avanzate, per l’associazione ambientalista la Capitale ha bisogno di più interventi come depaving e rigenerazione dei suoli urbani, più alberature e una rete di attraversamenti pedonali ombreggiati, a partire dai quartieri periferici, più infrastrutture blu, solo per citarne alcune. Al Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca Legambiente chiede la nascita del Parco Fluviale lungo il Tevere.

Fonte Ansa

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