14 milioni in viaggio per il 2 giugno: la meta preferita è il mare

Il tempo instabile non spaventa gli italiani di fronte al ponte del 2 giugno. Molti si sposteranno per una meta entro i confini della Penisola, optando principalmente per le località marittime, seguite dalle città d’arte. Secondo Federalberghi infatti in 14,3 milioni trascorreranno almeno una notte fuori casa, con un giro d’affari complessivo di 6,9 miliardi di euro. Per Cna Turismo e Commercio 22 milioni si muoveranno, generando un giro di affari vicino ai nove miliardi, secondo stime che ANSA pubblica in anteprima. Per Federterme l’effetto calendario positivo spiega la tendenza.

Meteo instabile

Il solleone che sta infuocando l’Italia mette il turbo alla già ghiotta occasione di vacanza del lungo ponte del 2 giugno. I meteorologi avvertono però che è in arrivo un fronte d’aria fresca dalla Scozia che incontrerà il caldo africano procurando vento, scrosci e grandinate. Da domani quindi inizierà ad attenuarsi il gran caldo che ha procurato anche disagi nelle scuole e pure un malore di un ragazzo in una media nel Reggiano, allarme per mancanza di condizionatori e zanzariere nelle carceri, in particolare a Bologna, preoccupazione per rider e cantieri e nel mondo dell’agricoltura dove già volano le bollette per l’innaffiamento dei campi. Solo Genova nelle prossime avrà temperature elevate. Ma oggi cinque città hanno avuto ancora condizioni di rischio elevato: bollino rosso per Bologna, Brescia, Firenze, Roma e Torino e arancione per Pescara e Verona che però da domani scendono ad un livello di pre-allerta (bollino giallo). Per il Ponte iLMeteo.it prevede una situazione dinamica: lunedì condizioni prevalentemente soleggiate; da martedì, invece, non si esclude un possibile peggioramento con piogge in arrivo dall’Atlantico, specialmente dal pomeriggio-sera ad iniziare dal Nord.

I turisti

Sole o pioggia che sia, saranno comunque 14,3 milioni, secondo i calcoli di Federalberghi, gli italiani che ne approfitteranno dormendo almeno una notte fuori casa. Di questi la stragrande maggioranza, pari al 93%, rimarrà in Italia e si orienterà principalmente su destinazioni marine. In seconda battuta, andrà alla ricerca delle bellezze naturali e dal patrimonio culturale e artistico italiano. Il 7% andrà all’estero. Tutto ciò produrrà un giro di affari di 6,9 miliardi di euro. Le partenze sono concentrate su sabato 30 maggio (62,9%) e venerdì 29 (32,1%) e 3 vacanzieri su 4 utilizzeranno la propria macchina per raggiungere il luogo della vacanza. Il 17,9% viaggerà in aereo e il 3,7% in treno. Tra gli individui intervistati che non andranno in vacanza, il 36,7% ha rivelato di non partire per motivi economici e il 19,3% per motivi familiari.

Le destinazioni

Previsioni rosee anche da parte di Cna Turismo e Commercio che l’ANSA pubblica in anteprima: circa 22 milioni i turisti e i gitanti che si muoveranno in occasione del 2 giugno per un giro d’affari che sfiora i 9 miliardi di euro. Grazie anche al meteo favorevole circa il 50% sceglierà mare e laghi. Oltre il 25% invece farà tappa su città e borghi d’arte come Firenze, Roma, Venezia, Napoli e Palermo; circa il 20% preferisce montagna e aree verdi, dalle Dolomiti all’Appennino fino ai parchi del Centro-Sud e alle isole.

Effetto calendario favorevole

Bilancio positivo anche per Federterme: all’andamento positivo – spiega – contribuisce anche il cosiddetto effetto calendario, che quest’anno rende il ponte del 2 giugno particolarmente favorevole rispetto al 2025. La domanda appare trainata soprattutto dal turismo domestico, che in diverse realtà registra incrementi compresi tra il +20% e il +35% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre altre strutture segnalano aumenti più contenuti ma comunque positivi, tra il +3% e il +5%. Anche sul fronte estero emergono indicazioni favorevoli: alcune strutture evidenziano stabilità rispetto al 2025, mentre altre registrano crescite fino al +35% a conferma dell’attrattività del prodotto termale italiano anche per la clientela internazionale.

Fonte Ansa