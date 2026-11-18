Imparare a usare un microfono, registrare una voce, dare forma a un suono: a Rebibbia questi gesti possono diventare i primi passi per costruire un futuro professionale. È da questa possibilità che prende vita “Un’altra Musica“, il progetto della Fondazione Santo Versace, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, che unisce formazione musicale e inclusione all’interno della Casa Circondariale Maschile di Rebibbia Nuovo Complesso. Al centro dell’iniziativa c’è uno studio di registrazione professionale, con regia e sala di ripresa acusticamente trattate, pensato per la produzione di musica, podcast e contenuti audio-video. Lo studio è stato inaugurato lo scorso 28 ottobre alla presenza di Ermal Meta, che si è esibito in un concerto per i detenuti e gli ospiti presenti. Per i detenuti il percorso punta a sviluppare competenze concrete e spendibili, valorizzando talenti e attitudini personali. Ad accompagnarli nella formazione è Marco Lecci, fonico, produttore discografico, editore, docente e direttore tecnico di grandi eventi musicali. Nel corso di una carriera lunga ha collaborato con numerosi artisti italiani e internazionali, tra cui Giorgia, Gianna Nannini e Andrea Bocelli. Oggi porta questa esperienza a Rebibbia, dove imparare un mestiere significa anche esercitare precisione, cura e responsabilità. Nell’intervista racconta i primi incontri con i detenuti, le prospettive del laboratorio e quel “po’ di futuro” che vede negli occhi di chi lo ascolta.

L’intervista

Cosa succede concretamente quando si entra nello studio che avete aperto a Rebibbia e qual è l’obiettivo del percorso che state costruendo con i detenuti?

“Nella sua apparente semplicità, il progetto è complesso, sia nella struttura sia nell’organizzazione del percorso. Il primo passo è permettere ai detenuti di utilizzare attrezzature e tecnologie di altissimo livello. Questo ha una valenza tecnica, legata all’apprendimento degli strumenti, e una psicologica, perché offre una visione calibrata sul talento e sulle attitudini di ciascuno. Nel campo dell’audio si possono svolgere tanti mestieri: il fonico, il produttore, il direttore di produzione, l’editore. Una persona precisa, con una predisposizione matematica, potrebbe essere portata per l’editing; un creativo potrebbe trovare la propria strada nel sound design. Abbiamo cominciato questa esplorazione riscontrando grande passione da parte dei detenuti.

Questo progetto punta a offrire competenze professionali spendibili. Da dove siete partiti concretamente? Cosa hanno imparato i detenuti nei primi incontri e che cosa li ha stimolati maggiormente?

“Faccio musica da cinquant’anni e conosco gli elementi fondamentali per formare un professionista. Tengo molto a quello che definisco l’aspetto sacrale del fare musica. Può essere un hobby o un divertimento, ma quando diventa un mestiere richiede rispetto e rigore. Quando ho cominciato, all’RCA i tecnici indossavano il camice bianco e durante la registrazione di una voce non volava una mosca. Nei primi incontri i detenuti hanno cominciato a capire che la musica non si fa a caso: può diventare una parte importante della vita e insegnare ordine e cura degli strumenti. Io amo un microfono perché mi permette di svolgere il mio mestiere. Partiamo quindi dall’ordine, dalla precisione e dalla cura, cercando anche di riconoscere il talento e la predisposizione di ciascuno”.

Nel corso della sua carriera ha lavorato con artisti del calibro di Giorgia, Bennato, Gianna Nannini, Bocelli. Qual è la differenza tra lavorare con grandi artisti e fare formazione con i detenuti?

“La differenza è colossale, ma ho cercato di ridurla attraverso l’ambiente che abbiamo creato. Lo studio dentro Rebibbia è un’oasi: quando si entra, si respira l’atmosfera di qualsiasi altro studio di registrazione. La Fondazione Santo Versace mi ha dato fiducia e ci ha consentito di avere attrezzature di altissimo livello, con cui potrebbe registrare chiunque. Per un confronto sul lavoro vero e proprio, però, è ancora presto: adesso siamo impegnati nella formazione, poi entreremo nella fase pratica, mettendo a frutto le competenze acquisite e avviando le prime attività di produzione. I partecipanti sono volenterosi e attenti. La cosa più bella è ciò che vedo nei loro occhi quando mi ascoltano: vedo un po’ di futuro. Questo mi dà una grande soddisfazione”.

Cosa può offrire la musica a chi sta scontando una pena, sia sul piano umano sia su quello professionale?

“Può offrire una visione. Quasi tutti amano la musica, ma quando si comincia a immaginarla come un’attività professionale, oltre che creativa, cambia qualcosa. Il tempo a disposizione può servire a costruire un valore per la propria vita, invece di aspettare soltanto che finisca la pena. Poi sta al singolo mettere a frutto ciò che ha imparato e sperimentato. Nessuno ha la bacchetta magica: come in tutti i mestieri, anche nella musica servono apprendimento, applicazione e capacità di sviluppare le competenze acquisite”.

In che modo la musica può diventare un valore aggiunto nel percorso di rieducazione previsto per il carcere?

“Le sue valenze sono trasversali. C’è una gratificazione psicologica: attraverso le parole e gli strumenti, la musica esprime concetti, emozioni e percezioni. Un altro valore è la possibilità di scoprire le proprie attitudini: io posso intuirle, ma ciascuno deve lavorare su se stesso. Penso a un amico che, partito come magazziniere in una struttura di servizi musicali, ne è diventato un responsabile. La sua capacità era gestire con ordine materiali, entrate, uscite e attrezzature da revisionare. Anche questo appartiene al mondo della musica. Le possibilità sono tante: occorre avere voglia di mettersi in gioco. Una persona imparerà a montare i microfoni e a capire le dinamiche del palco; un’altra si occuperà di custodire e riporre con cura il materiale. Anche queste responsabilità formano le coscienze. Con persone consapevoli si può costruire un’attività florida, capace di trovare applicazione anche all’esterno del carcere”.