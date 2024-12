Zelensky: “Pechino usi la sua influenza su Pyongyang”

La guerra in Ucraina è giunta al giorno 1039. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, riferendosi ai soldati nordcoreani schierati nella regione del Kursk, hai esortato la Cina affinché utilizzi un’influenza appropriata su Pyongyang per far sì che il conflitto non si espanda ulteriormente.

L’appello

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha esortato la Cina a usare la sua influenza sulla Corea del Nord per impedire lo spiegamento di soldati nordcoreani in prima linea in Russia contro le forze di Kiev. Nel suo consueto discorso di fine giornata, ieri sera Zelensky ha sottolineato le “moltissime” perdite subite finora dai soldati nordcoreani nella regione russa di Kursk.

Le dichiarazioni

“L’esercito russo e i supervisori nordcoreani non sono affatto interessati alla loro sopravvivenza”, ha sottolineato il presidente ucraino definendo la situazione “una manifestazione della follia di cui sono capaci le dittature”. “Il popolo coreano non dovrebbe perdere la propria gente nelle battaglie in Europa. E questo può essere influenzato in particolare dai vicini della Corea, dalla Cina: se Pechino è sincera nelle sue dichiarazioni secondo cui la guerra non dovrebbe espandersi, è necessaria un’influenza appropriata su Pyongyang“, ha detto Zelensky.

Fonte: Ansa