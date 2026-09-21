Yemen: Trump ha sospeso all’ultimo gli attacchi contro gli Houthi

Donald Trump ha nuovamente cambiato posizione sull’ipotesi di un intervento militare contro gli Houthi in Yemen. Secondo una ricostruzione del New York Times, il presidente americano aveva inizialmente escluso l’azione, per poi autorizzare i preparativi dopo un colloquio con il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. Quando l’operazione sembrava ormai imminente, Trump avrebbe però ordinato di fermare i preparativi, aprendo un nuovo interrogativo strategico.

Il via libera e il successivo dietrofront

Donald Trump ha deciso di non unirsi all’Arabia Saudita e di non colpire gli Houthi quando le forze armate americane avevano già approvato la lista dei target, stavano caricando le bombe e gli attacchi stavano per iniziare. Secondo le ricostruzioni del New York Times, giovedì dopo la telefonata con il principe alla corona saudita Mohammed bin Salman, che lo aveva supplicato di intervenire, il presidente aveva cambiato idea e deciso di attaccare gli Houthi. Nel corso delle ultime ore è però arrivata l’ennesima svolta, con Trump che ha improvvisamente deciso di non colpire più.

Il dilemma per gli Stati Uniti

Una decisione che pone il commander-in-chief di fronte a un dilemma. Anche se è vero che gli Houthi finora non hanno attaccato gli Stati Uniti, è altrettanto vero che hanno colpito l’Arabia Saudita, di cui Trump ha bisogno per l’Iran.

Fonte Ansa