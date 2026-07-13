Torna ad agitare la situazione in Yemen. Il governo yemenita riconosciuto a livello internazionale, guidato dal leader del Consiglio Rashad al-Alimi, ha dichiarato di aver attaccato l’aeroporto internazionale della capitale Sana’a per impedire a un aereo iraniano, con a bordo una delegazione di ribelli Houthi, di atterrare. Sempre il leader del Consiglio di governo yemenita ha affermatom che non intensificherà con lo scontro. In un primo momento il gruppo sostenuto da Teheran aveva attribuito il raid all’Arabia Saudita. L’inviato speciale delle Nazioni Unite per lo Yemen Hans Grundberg ha esortato entrambe a non inasprire l’escalation e a cercare la strada della diplomazia. Il ministro dell’Informazione yemenita ha fatto sapere che gli Houthi hanno sequestrato un aereo della Croce Rossa internazionale e tenendo in ostaggio il pilota e il copilota.

L’attacco all’aeroporto

Il governo yemenita ha dichiarato di aver colpito l’aeroporto di Sana’a per impedire l’atterraggio di un aereo iraniano che trasportava una delegazione Houthi. L’attacco era stato inizialmente attribuito dal gruppo ribelle all’Arabia Saudita.

“Le milizie terroristiche Houthi – sostenute dal regime iraniano – hanno impedito agli aerei nazionali yemeniti di atterrare all’aeroporto della capitale, Sana’a, insistendo invece per consentire a un aereo iraniano di violare lo spazio aereo yemenita. Di conseguenza, la pista dell’aeroporto è stata presa di mira”, ha affermato il ministero della Difesa yemenita. L’emittente Houthi Al-Masirah aveva precedentemente riferito che “l’aggressione saudita ha colpito le piste di decollo e atterraggio dell’aeroporto internazionale di Sana’a”.

Non ampliare lo scontro

Il leader del Consiglio di governo yemenita, Rashad al-Alimi, ha dichiarato che non intensificherà lo scontro con gli Houthi dopo che le sue forze hanno colpito l’aeroporto di Sana’a per impedire l’atterraggio di un aereo iraniano con a bordo una delegazione di ribelli. “Ho anche ordinato che la portata dello scontro non venga ampliata in modo da raggiungere l’obiettivo dell’Iran di trascinare lo Yemen e il suo popolo in una guerra”, ha proseguito Rashad al-Alimi, a capo del Consiglio presidenziale di leadership composto da otto membri, aggiungendo di aver convocato una riunione d’emergenza del Consiglio a seguito dell’escalation.

I responsabili dell’escalation

‘Riteniamo le milizie terroristiche Houthi pienamente responsabili di questa escalation e di tutte le ripercussioni che ne possono derivare per la sicurezza e la stabilità dello Yemen”. Lo ha affermato in un comunicato Rashad al-Alimi, il presidente del governo yemenita internazionalmente riconosciuto e capo dell’esercito. ”Anche i loro sostenitori e partner portano le loro responsabilità legali e politiche per la continuazione delle violazioni che minano la sicurezza dello Yemen”, ha aggiunto. A seguito dell’escalation in corso, l’Autorità generale per l’aviazione civile dello Yemen ha inoltre disposto la chiusura di tutti gli aeroporti al traffico aereo fino a nuovo avviso.

La strada della diplomazia

L’inviato speciale delle Nazioni Unite per lo Yemen ha esortato i ribelli Houthi, sostenuti dall’Iran, e il governo yemenita riconosciuto a livello internazionale a ricorrere alla diplomazia, dopo che quest’ultimo ha rivendicato la responsabilità degli attacchi all’aeroporto di Sana’a. “Sono in contatto attivo con tutti gli attori coinvolti e il mio ufficio ha contattato i rappresentanti militari di tutte le parti. Li esortiamo a ridurre la tensione e ad astenersi da qualsiasi azione che rischierebbe di innescare un nuovo ciclo di violenza in Yemen“, ha dichiarato Hans Grundberg in un post sull’account X del suo ufficio.

L’aereo sotto sequestro

Il ministro dell’Informazione yemenita ha dichiarato che gli Houthi “stanno tenendo sotto sequestro” un aereo della Croce Rossa internazionale, tenendo in ostaggio il pilota e il copilota. Lo riferiscono Sky news Arabic e i media israeliani citando Reuters.

L’atterraggio

Un aereo iraniano con a bordo una delegazione Houthi di ritorno da Teheran è atterrato in Yemen, hanno annunciato i ribelli, dopo che il governo yemenita aveva dichiarato di aver colpito l’aeroporto di Sana’a per impedire l’atterraggio del velivolo. L’emittente Houthi al-Masirah ha citato il ministro dei trasporti del gruppo, il quale avrebbe affermato che “l’aereo iraniano è atterrato sul suolo yemenita, trasportando a bordo diversi pazienti e cittadini bloccati, accompagnati dalla delegazione ufficiale della Repubblica dello Yemen“. Non è stato specificato il luogo di atterraggio.

Fonte Ansa