La ripresa dei combattimenti e dei raid aerei tra ribelli Houthi e coalizione guidata dall’Arabia Saudita fa sprofondare nuovamente lo Yemen in una crisi umanitaria dimenticata. A lanciare l’allarme è Jan Egeland, segretario generale del Norwegian Refugee Council, al termine di una missione nel Paese. Centinaia di migliaia di sfollati affrontano fame e rincari senza precedenti, mentre i tagli ai finanziamenti, fermi al 12% per i rifugi, e le restrizioni agli operatori lasciano intere comunità prive di protezione e soccorsi essenziali.

La situazione

“Lo Yemen sprofonda nell’emergenza umanitaria. La situazione era già catastrofica, con bisogni umanitari e sfollamenti di lunga durata quasi invisibili agli occhi del mondo”: a denunciarlo è Jan Egeland, segretario generale del Norwegian Refugee Council (Nrc), al termine di una visita nel Paese che vede la ripresa dei combattimenti e dei raid aerei lungo diverse linee del fronte. In campo i ribelli Houthi (Ansar Allah), che controllano la capitale Sana’a e gran parte del nord-ovest del Paese e il governo yemenita sostenuto dalla coalizione guidata dall’Arabia Saudita. Entrato nel 2026 come una delle crisi umanitarie più gravi e trascurate del mondo, lo Yemen vede oggi centinaia di migliaia di persone costrette a fuggire nuovamente dalle proprie case. Nel nord del Paese, dove vive la maggior parte della popolazione, soltanto poche organizzazioni nazionali e internazionali continuano a operare, nonostante gravi carenze di finanziamenti, problemi di accesso e la sospensione di parte delle attività delle Nazioni Unite dopo la detenzione di alcuni operatori umanitari.

L’emergenza umanitaria

“Ora i combattimenti hanno nuovamente sradicato intere comunità e l’interruzione delle rotte di approvvigionamento ha fatto aumentare i prezzi di cibo e carburante. Famiglie già allo stremo vengono spinte ancora più in profondità nella fame” spiega Egeland. Particolarmente allarmante è il crollo dei finanziamenti umanitari. Solo il 12% delle risorse necessarie per gli interventi di emergenza nel settore dei rifugi è stato finora raccolto, lasciando senza sostegno centinaia di migliaia di famiglie vulnerabili. Egeland racconta di aver incontrato persone in cerca di acqua e cibo, bambini esclusi dalla scuola e famiglie costrette a ripararsi sotto foglie di banano sorrette da semplici bastoni. Il responsabile dell’Nrc chiede a tutte le parti coinvolte nel conflitto di “proteggere i civili e garantire l’accesso agli aiuti, sollecitando anche i Paesi che sostengono gli attori armati a favorire una risposta umanitaria adeguata. La sofferenza causata dalla violenza – conclude – è aggravata da una negligenza diplomatica e finanziaria di proporzioni enormi”.

Fonte Agensir