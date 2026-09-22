Yemen: raid sauditi sulla città di Mokha

L’agenzia Saba, affiliata ai combattenti yemeniti, riferisce di vittime civili nei bombardamenti della coalizione a guida saudita. Gli attacchi si inseriscono in un quadro di forte tensione lungo la costa del Mar Rosso e nello strategico Stretto di Bab el-Mandeb, dove gli Houthi hanno progressivamente consolidato la propria presenza. La dinamica dell’attacco e il bilancio delle vittime sono stati riferiti dall’agenzia collegata agli Houthi e non risultano, nel testo, verificati da fonti indipendenti.

I raid

Raid aerei della coalizione a guida saudita sulla città portuale yemenita di Al-Makhā (Mokha) hanno ucciso sei persone, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Saba, affiliata ai combattenti Houthi antigovernativi. “Sei civili, tra cui due bambini e una donna, sono stati uccisi e altri otto, tra cui un bambino e una donna, sono rimasti feriti”, ha dichiarato Saba.

La situazione sul campo

Gli Houthi, combattenti filo-iraniani che fino ad ora controllavano gran parte dello Yemen settentrionale, comprese la capitale Sana’a e Hodeida a ovest, sono avanzati verso sud in pochi giorni, conquistando il porto di Mokha sul Mar Rosso all’inizio di settembre. Hanno poi preso il controllo della costa e delle isole del Mar Rosso, consolidando la loro presenza sullo strategico Stretto di Bab el-Mandeb.

Fonte Ansa