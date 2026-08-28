Yemen: povertà e guerra compromettono il diritto all’istruzione dei bambini

In Yemen l’istruzione resta una delle principali vittime di una crisi che dura da oltre un decennio. Nei distretti del sud analizzati da Save the Children, quasi due terzi dei bambini non frequentano la scuola, tra mancata iscrizione e abbandono. La povertà, i costi scolastici e il lavoro minorile spingono migliaia di minori lontano dalle aule, mentre migliaia di istituti sono stati danneggiati, distrutti o trasformati in strutture per sfollati.

I dati

Quasi due terzi dei bambini provenienti da quattro distretti dello Yemen meridionale non possono frequentare la scuola dopo oltre dieci anni di conflitto e sfollamenti. Lo dichiara Save the Children alla luce di un’indagine condotta su 2.214 nuclei familiari. Il 32% dei bambini non è mai stato iscritto a scuola, mentre un ulteriore quarto ha abbandonato gli studi e necessita di un sostegno urgente per poter tornare in classe. L’84% ha riferito di non potersi permettere le spese scolastiche, come uniformi e libri.

Il lavoro minorile

L’indagine ha inoltre rilevato che quasi un caso su cinque di abbandono scolastico è legato al lavoro minorile, con bambini costretti a lavorare invece di frequentare la scuola a causa delle condizioni di estrema difficoltà economica delle loro famiglie. Secondo dati ufficiali, in Yemen il 12,5% dei bambini tra i 5 e i 14 anni è coinvolto nel lavoro minorile, una percentuale che sale al 15,4% nelle aree rurali. Si tratta spesso di lavori pericolosi, come la raccolta di rottami metallici, il lavoro nei cantieri o la raccolta di legna da ardere. Nel frattempo, oltre 2.375 scuole sono state danneggiate, distrutte oppure utilizzate per scopi militari o come centri per sfollati interni, compromettendo ulteriormente l’accesso all’istruzione.

Fonte Agensir