Yemen, oltre 93mila nuovi sfollati a causa del conflitto

La crisi umanitaria in Yemen continua ad aggravarsi, con decine di migliaia di persone costrette ad abbandonare le proprie abitazioni a causa del conflitto. I nuovi sfollamenti interessano diversi governatorati, con una particolare concentrazione nelle aree di Ta’iz e Lahj. I dati diffusi dall’Organizzazione internazionale per le migrazioni delineano un quadro caratterizzato da bisogni immediati e crescenti, mentre le organizzazioni umanitarie proseguono il monitoraggio della situazione e chiedono un rafforzamento dell’assistenza alle famiglie appena sfollate.

Gli sfollamenti

Sono 93.864 le persone recentemente sfollate in Yemen a causa del conflitto in corso. Lo riferisce l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), segnalando un impatto particolarmente pesante nei governatorati di Ta’iz e Lahj. Nel distretto di Jabal Habashy, a Ta’iz, si contano 18.840 sfollati, mentre altri 9.966 hanno lasciato il distretto di Al Ma’afer. A Lahj, 16.464 persone sono state sfollate dal distretto di Al-Mudharibah e 2.892 da Tuban.

L’emergenza umanitaria

Nuovi sfollamenti sono stati registrati anche nei governatorati di Aden, Al Hodeidah e Abyan e in altri distretti di Ta’iz, a conferma dell’estensione geografica della crisi. L’Oim e le organizzazioni partner stanno monitorando l’andamento degli sfollamenti e intervenendo sul terreno. L’agenzia delle Nazioni Unite lancia però un appello per un sostegno urgente alle famiglie appena sfollate, in particolare per garantire alloggi, acqua e servizi igienico-sanitari.

Fonte Agensir