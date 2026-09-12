Yemen: aumentano gli sfollati a causa dei combattimenti

L’intensificarsi dei combattimenti in Yemen sta provocando una nuova emergenza umanitaria, con decine di migliaia di persone costrette ad abbandonare le proprie abitazioni nell’arco di pochi giorni. L’Oim lancia l’allarme per l’aumento degli sfollamenti e per il progressivo peggioramento delle condizioni di sicurezza, mentre diverse aree risultano sempre più difficili da raggiungere. L’organizzazione chiede protezione per i civili e gli operatori umanitari e segnala l’urgenza di cibo, acqua, riparo e assistenza sanitaria.

L’esodo delle famiglie

Sono almeno 46 mila le persone costrette a lasciare le proprie abitazioni in Yemen dall’intensificarsi dei combattimenti nell’ultima settimana. Lo riferisce oggi l’Oim-Organizzazione internazionale per le migrazioni, sottolineando che il numero degli sfollati “sta aumentando di ora in ora” e lanciando un appello a tutte le parti del conflitto affinché garantiscano un accesso umanitario sicuro e proteggano civili, operatori umanitari e strutture. “Le famiglie sono costrette a fuggire per la seconda o terza volta in questo conflitto, con ben poco rimasto”, ha dichiarato Amy Pope, direttrice generale dell’Oim.

Le aree colpite dai combattimenti

Gli sfollamenti interessano in particolare i governatorati della costa occidentale e di Taiz. Nuovi arrivi vengono segnalati nei governatorati di Lahj e Aden, mentre altre persone si stanno dirigendo verso nord, in direzione di Ibb. Interi villaggi nelle aree di Maqbanah, Jabal Habashi e Al Ma’afer sarebbero rimasti vuoti con l’avvicinarsi degli scontri alle zone abitate. Risulta inoltre interrotta la strada Mokha-Taiz, importante via di rifornimento.

L’emergenza umanitaria

A causa del deterioramento della sicurezza, l’Oim ha temporaneamente sospeso da ieri gli spostamenti operativi. L’organizzazione segnala infine l’esaurimento delle scorte di emergenza e indica tra le necessità più urgenti riparo, cibo, acqua, beni essenziali per le famiglie, assistenza sanitaria e protezione.

Fonte Agensir