Xi Jinping a Washington: dialogo e cooperazione tra Cina e Stati Uniti

La visita di Stato di Xi Jinping negli Stati Uniti si apre con un messaggio rivolto al rafforzamento dei rapporti tra Pechino e Washington. Il presidente cinese, arrivato nella capitale americana su invito di Donald Trump, sottolinea la necessità di considerare Cina e Stati Uniti come partner e non come avversari. Nel messaggio diffuso dalla diplomazia cinese, Xi richiama inoltre gli interessi profondamente interconnessi tra i due Paesi e l’importanza della cooperazione per la stabilità internazionale.

Cina e Usa siano partner, non avversari

Sono lieto di effettuare una visita di stato negli Stati Uniti su invito del presidente Donald Trump. A nome del popolo cinese, porgo i miei più sinceri saluti e i migliori auguri al popolo americano”. Lo afferma il presidente Xi Jinping in una nota diffusa dopo il suo arrivo a Washington dalla diplomazia di Pechino. Cina e Stati Uniti “sono entrambe grandi nazioni”, con “grandi popoli”. I due Paesi “dovrebbero essere partner, non avversari” e la “grande rinascita della nazione cinese e il ritorno alla grandezza dell’America possono essere raggiunti simultaneamente, reciprocamente vantaggiosi e a beneficio del mondo intero”.

Gli interessi profondamente interconnessi

I popoli di Cina e Usa “vantano una lunga storia di scambi amichevoli e i loro interessi sono profondamente interconnessi”, aggiunge Xi. “Quest’anno è cruciale per lo sviluppo sia della Cina sia degli Stati Uniti. Durante la visita del presidente Trump in Cina a maggio, abbiamo concordato di costruire una relazione strategica costruttiva e stabile” tra i due Paesi, “fornendo una guida strategica per il futuro sviluppo delle relazioni sino-americane”.

La coesistenza pacifica tra le due potenze

Entrambe le parti “dovrebbero venirsi incontro, promuovere la formazione di una relazione stabile caratterizzata dalla cooperazione come pilastro fondamentale, da una competizione moderata, da divergenze gestibili e da un futuro di pace promettente, e tracciare un percorso corretto per la coesistenza delle due grandi potenze nella nuova era. Ne sono fiducioso”, osserva ancora Xi. Il mondo si evolve e i tempi cambiano, “ma la logica storica della coesistenza pacifica tra Cina e Stati Uniti rimane immutata, la buona volontà dei due popoli verso gli scambi amichevoli rimane immutata e le aspettative generali della comunità internazionale nei confronti di Cina e Stati Uniti rimangono immutate”, aggiunge il presidente cinese, convinto che “questa visita raggiungerà di sicuro risultati fruttuosi, migliorerà il benessere dei popoli di entrambi i paesi e infonderà speranza per la pace mondiale”.

Fonte Ansa