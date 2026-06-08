Xi Jinping a Pyongyang: rilanciata l’alleanza tra Cina e Corea del Nord

La visita del presidente cinese Xi Jinping a Pyongyang segna un nuovo passo nel consolidamento dei rapporti tra Cina e Corea del Nord. Il leader di Pechino, accolto nella capitale nordcoreana per la sua prima missione ufficiale dal 2019, incontrerà Kim Jong Un per una serie di colloqui bilaterali. Alla vigilia dell’incontro, Xi ha definito “invincibile” la tradizionale amicizia tra i due Paesi, sottolineando la solidità di un legame storico che continua a resistere ai cambiamenti dello scenario internazionale.

La visita

Xi Jinping è arrivato a Pyongyang, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa statale Xinhua, per la sua prima visita ufficiale in Corea del Nord dal 2019. Xi, che terrà colloqui con Kim Jong Un durante la sua visita di due giorni, è giunto nella capitale nordcoreana a mezzogiorno ora locale di lunedì, ha riferito Xinhua.

Le dichiarazioni precedenti

Il presidente cinese Xi Jinping ha elogiato l’amicizia “invincibile” tra i due Paesi alleati sul quotidiano del partito al potere in Corea del Nord, come riporta l’Afp. “Non importa come cambino i tempi o come si evolva la situazione internazionale, la tradizionale amicizia tra Cina e Corea del Nord è sempre invincibile”, ha dichiarato Xi Jinping in prima pagina sul Rodong Sinmun, il giornale ufficiale del Partito dei Lavoratori di Corea. La sua visita sarà la prima dal 2019 e segue quella in cui ha ospitato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin a maggio.

Fonte Ansa