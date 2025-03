Witkoff: “Le distanze tra Russia e Ucraina si sono ridotte”

L’inviato di Donald Trump, Steve Witkoff, ha dichiarato alla Cnn che, le differenze tra Mosca e Kiev, si sono progressivamente ridotte e che spera di vedere alcuni progressi reale nei negoziati per mettere fine alla guerra.

I colloqui sull’Ucraina

L’inviato di Donald Trump, Steve Witkoff, ha detto alla Cnn che si aspetta che il presidente Usa parli con Vladimir Putin questa settimana. Witkoff, parlando dopo quelli che ha definito colloqui positivi con Putin a Mosca, ha detto di sperare in un vero progresso per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina. Witkoff ha detto che le differenze tra Ucraina e Russia si sono ristrette e che spera di vedere alcuni progressi reale nei negoziati per mettere fine alla guerra in Ucraina.

Fonte: Ansa