Vertice Nato, Meloni incontra Zelensky: prosegue l’impegno italiano per la pace in Ucraina

L’Italia rinnova il proprio sostegno all’Ucraina nel pieno del conflitto con la Russia. A margine del Vertice Nato di Ankara, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, confermando il sostegno politico e umanitario di Roma. Al centro del colloquio il percorso verso una pace giusta e duratura e gli interventi destinati a rafforzare le infrastrutture energetiche ucraine, bersaglio degli attacchi russi.

Il colloquio

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato oggi il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, a margine del Vertice Nato ad Ankara. “Nel corso del colloquio – spiega una nota di Palazzo Chigi – è stato ribadito il fermo impegno dell’Italia al fianco dell’Ucraina e a favore di un percorso che conduca a una pace giusta e duratura”. Meloni “ha inoltre confermato la prosecuzione dell’assistenza italiana alla popolazione ucraina, con particolare attenzione agli interventi volti a rafforzare la resilienza delle infrastrutture energetiche, duramente colpite dagli attacchi russi”.

Fonte Ansa