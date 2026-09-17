Venezuela, tra aperture e repressione: il nuovo rapporto dell’Onu

La situazione dei diritti umani in Venezuela mostra alcuni segnali di miglioramento, ma secondo la Missione internazionale indipendente d’inchiesta delle Nazioni Unite permangono strutture e pratiche legate alla repressione politica. Il rapporto, che sarà presentato il 18 settembre al Consiglio Onu per i diritti umani, evidenzia la liberazione di centinaia di detenuti politici e una maggiore apertura alla partecipazione civile, ma segnala anche torture, detenzioni arbitrarie e sparizioni forzate. La Missione chiede riforme istituzionali, indipendenza della magistratura e un percorso di giustizia centrato sulle vittime.

I miglioramenti

La situazione dei diritti umani in Venezuela ha registrato alcuni miglioramenti, ma le istituzioni e le strutture responsabili di repressione, gravi violazioni dei diritti umani e crimini contro l’umanità restano sostanzialmente intatte. È la conclusione della Missione internazionale indipendente d’inchiesta delle Nazioni Unite sul Venezuela, nel suo ultimo rapporto, che sarà presentato al Consiglio Onu per i diritti umani il 18 settembre. Secondo la Missione, dopo l’attacco militare statunitense del 3 gennaio 2026 si è registrato un calo delle detenzioni di lunga durata e delle sparizioni forzate collegate, mentre centinaia di persone detenute per motivi politici sono state liberate. Si è inoltre aperto uno spazio maggiore per proteste, riunioni pubbliche e partecipazione della società civile.

Strutture repressive ancora intatte

Ma le riforme necessarie a rendere stabile questo cambiamento non sono state avviate: restano in vigore numerose leggi utilizzate per criminalizzare il dissenso e i servizi di intelligence e le forze di sicurezza mantengono strutture e pratiche sostanzialmente invariate.

Il ruolo dei colectivos

La Missione Onu in Venezuela denuncia la permanenza dei colectivos, gruppi civili armati che, secondo le sue conclusioni, hanno svolto un ruolo nel sistema di repressione e controllo sociale.

Detenzioni arbitrarie e torture

Tra settembre 2025 e luglio 2026 le organizzazioni della società civile hanno registrato almeno 214 detenzioni arbitrarie per motivi politici, il 94% delle quali prima del 3 gennaio. La Missione ha inoltre indagato 64 nuovi casi di tortura dopo quella data, rilevando che queste pratiche continuano a essere diffuse.

Ancora centinaia di detenuti politici

La Missione segnala infine che tra 379 e 500 persone potrebbero essere ancora detenute per motivi politici, ma l’assenza di informazioni ufficiali, trasparenti e verificabili impedisce di stabilire con precisione il numero e la situazione dei detenuti.

Le richieste della Missione

Chiede quindi alle autorità venezuelane riforme istituzionali, indipendenza della magistratura, accertamento delle responsabilità e un percorso di giustizia transizionale centrato sulle vittime.

Fonte Agensir