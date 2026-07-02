Venezuela: soccorritori italiani insigniti della massima onorificenza nazionale

L’Italia riceve il massimo riconoscimento del Venezuela per l’impegno dimostrato nelle operazioni di soccorso successive al doppio terremoto che ha colpito il Paese. La presidente ad interim Delcy Rodríguez ha consegnato la medaglia di “eroe del Venezuela” al contingente composto da vigili del fuoco, Protezione Civile e funzionari della Farnesina, ringraziando i soccorritori internazionali per il sostegno offerto alla popolazione colpita dal disastro.

Il riconoscimento

La presidente venezuelana Delcy Rodriguez ha insignito la missione italiana impegnata nell’assistenza alla popolazione in seguito al doppio sisma con la medaglia di ‘eroe del Venezuela’. La consegna dell’onorificenza è avvenuta durante una cerimonia all’aeroporto di La Guaira poco prima del rientro in Italia del primo contingente dei vigili del fuoco, della Protezione Civile e dei funzionari della Farnesina.

Le dichiarazioni

Si tratta – come si legge sull’attestato – del “massimo riconoscimento della nazione alla dedizione, alla nobiltà e all’eroismo di chi, sfidando tutte le difficoltà, consacra il proprio operato all’assistenza e all’aiuto umanitario nel nostro territorio”. “Il dolore che c’è nel nostro cuore si converte in gratitudine per tutti i team dei 31 Paesi che sono venuti qui per supportare il popolo venezuelano – ha detto la presidente ad interim nel suo discorso -. Ogni squadra di soccorritori arrivata qui ha significato speranza per noi. Oggi andate via oggi ma resterete per sempre nei nostri cuori”. “Siamo molto orgogliosi di rappresentare l’Italia – ha detto il team leader del team Usar italiano, Ciro Bolognese -. Speriamo che i nostri sforzi siano utili almeno per dare una speranza alla popolazione venezuelana. Non dimenticheremo mai questa esperienza, il Venezuela e il suo popolo. Porteremo il Venezuela per sempre nel nostro cuore”.

Gli altri insigniti

Insieme al contingente italiano è stata insignita con la medaglia di ‘eroe del Venezuela’ anche la missione Svizzera, di rientro a Zurigo, insieme con i cani del gruppo cinofilo elvetico impegnati nelle operazioni di ricerca e soccorso tra le macerie.

Fonte Ansa