Venezuela: sale ancora il bilancio delle vittime del terremoto

A due mesi dal doppio terremoto che ha colpito il Venezuela, l’emergenza resta drammatica. Il bilancio delle vittime è salito a 6.509 morti, mentre migliaia di persone sono ancora senza una casa e vivono in condizioni precarie. Le operazioni di soccorso e ricostruzione proseguono soprattutto nelle aree più devastate del litorale settentrionale, dove le recenti piogge torrenziali aggravano ulteriormente le difficoltà degli sfollati.

Il bilancio delle vittime

A due mesi dal doppio terremoto del 24 giugno, il bilancio delle vittime in Venezuela è salito a 6.509 morti. I due sismi, di magnitudo 7,2 e 7,5, hanno colpito duramente il litorale settentrionale, in particolare lo Stato di La Guaira, provocando il crollo di almeno 190 edifici e rendendo inabitabili oltre 25.240 abitazioni. Le squadre di soccorso continuano a ispezionare le macerie per cercare i dispersi, mentre migliaia di sfollati vivono in accampamenti temporanei, minacciati dalle recenti piogge torrenziali.

L’assistenza in corso

Per far fronte all’emergenza, il governo ha accelerato le operazioni di assistenza. In un videomessaggio alla nazione, la presidente incaricata Delcy Rodríguez ha confermato la consegna di 335 nuove case ai sinistrati, ribadendo la promessa di assegnarne 4.000 entro la fine dell’anno. “Vogliamo uno Stato che risolva, non che complichi né maltratti”, ha dichiarato, assicurando che le istituzioni continueranno a lavorare senza sosta per garantire una rapida ricostruzione del Paese.

Fonte Ansa