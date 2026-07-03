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Venezuela: riprende la distribuzione di carburante a La Guaira

La compagnia petrolifera statale Pdvsa ha annunciato il ripristino della distribuzione di carburante e la riattivazione di quattro stazione di servizio nello Stato di La Guaira

Di redazione
Foto di Emre Can Acer: https://www.pexels.com/it-it/foto/strada-soleggiato-settore-industria-2413893/

Primi segnali di ritorno alla normalità in Venezuela, una settimana dopo il terremoto che ha fatto duemila vittime e distrutto decine di migliaia di edifici e abitazioni. L’azienda petrolifera statale Pdvsa ha reso noto che è stata ripristinata la distribuzione di carburante nello Stato di La Guaira e la riattivazione di quattro stazioni di servizio.

Torna il carburante

La compagnia petrolifera statale venezuelana Pdvsa ha annunciato il ripristino della distribuzione di carburante nello Stato di La Guaira, una delle aree più colpite dai terremoti che hanno devastato il Paese la scorsa settimana. L’azienda ha anche comunicato la riattivazione di quattro stazioni di servizio, nell’ambito del piano di ripristino delle infrastrutture energetiche. Secondo il vicepresidente per il Commercio e la distribuzione di Pdvas, Juan Carlos Diaz, sono operativi otto punti di rifornimento, che garantiscono un servizio regolare e la continuità dell’approvvigionamento per la popolazione. La riapertura è stata possibile dopo una serie di verifiche tecniche che hanno confermato la stabilità strutturale degli impianti.

La ripresa della attività

Le ispezioni rientrano nel programma avviato da Pdvsa per valutare lo stato delle infrastrutture energetiche danneggiate dal sisma e consentire una graduale ripresa delle attività. Secondo la compagnia, il ritorno alla normalità è stato favorito dagli interventi di manutenzione correttiva e dal lavoro delle squadre tecniche impegnate nel ripristino delle strutture e dei punti di distribuzione interessati dall’emergenza. L’obiettivo, conclude l’azienda, è garantire la continuità della fornitura di carburante e sostenere il graduale ritorno alla normalità nelle aree maggiormente colpite dal terremoto.

Fonte Ansa

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