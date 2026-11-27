Nel corso del rinnovo integrale della Corte suprema di giustizia, il Venezuela deve assicurare piena indipendenza e imparzialità al sistema giudiziario. L’appello arriva da Margaret Satterthwaite, relatrice speciale delle Nazioni Unite sull’indipendenza di magistrati e avvocati, che invita a selezionare i giudici tramite criteri oggettivi di merito nel rispetto del diritto internazionale, superando corsie preferenziali legate alle carriere interne allo Stato o al comparto penale e rafforzando trasparenza, verifiche d’integrità e controllo pubblico.

Il richiamo

Il Venezuela deve garantire indipendenza e imparzialità della magistratura nel processo di rinnovo integrale della Corte suprema di giustizia (Tsj). Lo ha affermato Margaret Satterthwaite, relatrice speciale delle Nazioni Unite sull’indipendenza di magistrati e avvocati, chiedendo che la selezione dei nuovi giudici si basi su criteri oggettivi di merito e rispetti il diritto internazionale.

Le preoccupazioni

Satterthwaite ha espresso preoccupazione per i criteri di valutazione attuali, che favorirebbero candidati con carriere professionali legate allo Stato e soprattutto al potere giudiziario, in particolare nel settore penale. Ha inoltre sollecitato l’introduzione di verifiche sull’integrità dei candidati, comprese dichiarazioni patrimoniali e sui conflitti di interesse, oltre a valutazioni delle competenze etiche. La relatrice ha infine chiesto trasparenza e controllo pubblico, con la partecipazione della società civile.

Fonte Ansa