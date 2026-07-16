Venezuela, l’allarme di Onu Donne: in aumento il rischio di violenze e tratta dopo il terremoto

A quasi un mese dai devastanti terremoti che hanno colpito il nord del Venezuela, si aggrava l’emergenza umanitaria. Oltre ai danni materiali e agli sfollamenti, cresce la preoccupazione per la sicurezza delle persone più vulnerabili. Onu Donne lancia un allarme sul rischio di violenze sessuali, abusi e tratta di esseri umani che grava in particolare su donne e ragazze ospitate nei rifugi temporanei, dove il sovraffollamento e la mancanza di privacy aumentano le condizioni di vulnerabilità.

Il rischio

L’agenzia delle Nazioni Unite per le donne (Onu Donne) ha segnalato che le donne e le ragazze venezuelane corrono un rischio maggiore di essere vittime di violenza, abusi sessuali e tratta di esseri umani a seguito dei terremoti del 24 giugno nel nord del Paese. L’organizzazione, come riferisce il portale cattolico envigilia.info, denuncia che il rischio aumenta nei rifugi temporanei, negli insediamenti informali e nelle comunità che accolgono gli sfollati. Questo avvertimento si aggiunge alla preoccupazione espressa da diverse organizzazioni non governative venezuelane, riguardo al sovraffollamento e alla mancanza di privacy nei centri in cui soggiornano le persone colpite dalla doppia scossa sismica.

I rifugi

Secondo l’ultimo bilancio fornito dallo Stato venezuelano, sono operativi 107 rifugi temporanei in diverse zone del Paese, dove vengono assistite oltre 20.000 persone. Tuttavia, il dato non specifica la distribuzione per genere ed età della popolazione rifugiata, informazione che consentirebbe alle organizzazioni umanitarie di assistere in modo più efficace i gruppi più vulnerabili.

Fonte Agensir