Venezuela: la Croce Rossa ha annunciato un piano di assistenza biennale per i terremotati

A una settimana dai violenti terremoti che hanno colpito il Venezuela, prosegue la mobilitazione umanitaria per sostenere le comunità più colpite. La Croce Rossa venezuelana ha annunciato un piano di intervento della durata di 24 mesi, che coinvolgerà migliaia di operatori e volontari nazionali e internazionali. L’obiettivo è fornire assistenza sanitaria, aiuti essenziali e supporto alla ricostruzione, raggiungendo circa 300 mila persone nelle aree maggiormente devastate.

L’intervento umanitario

La Croce Rossa venezuelana ha annunciato che l’operazione di risposta ai terremoti del 24 giugno proseguirà per i prossimi 24 mesi, con l’obiettivo di assistere circa 300 mila persone colpite dall’emergenza. Lo ha reso noto il presidente dell’organizzazione Luis Manuel Farías, spiegando che ogni giorno sono impegnati circa 600 volontari nelle aree più colpite, in particolare tra La Guaira e Caracas. L’intervento punta a garantire assistenza nel breve, medio e lungo periodo, assicurando al tempo stesso le risorse finanziarie e umane necessarie.

I soccorritori impiegati

All’operazione partecipano anche le Croci Rosse tra le altre di Colombia, Costa Rica, Messico, El Salvador, Aruba e Germania, che affiancano gli oltre 1.600 soccorritori internazionali già dispiegati nel Paese. L’organizzazione è inoltre impegnata nella valutazione dei bisogni, nella distribuzione degli aiuti, nell’assistenza preospedaliera e tramite la propria rete ospedaliera, a sostegno delle operazioni di emergenza.

Fonte Ansa