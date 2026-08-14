Venezuela: formalizzato l’accordo per l’estrazione di gas con tre società straniere

Il Venezuela ha compiuto un passo decisivo verso la diversificazione energetica concedendo ai colossi Bp, Xrg e Ucc le licenze per l’esplorazione e la produzione di gas naturale nel giacimento offshore di Loran. A seguito della recente svolta politica e delle riforme legislative promosse sotto la pressione degli Stati Uniti, la presidente ad interim Delcy Rodríguez punta a trasformare la nazione sudamericana da storico gigante del petrolio a nuovo fornitore globale di gas, sbloccando storiche risorse rimaste inutilizzate per oltre vent’anni.

L’accordo

Il Venezuela ha concesso le licenze a tre società straniere per l’esplorazione e la produzione di gas naturale. Il colosso britannico Bp, insieme a Xrg degli Emirati Arabi Uniti e a Ucc del Qatar, collaboreranno in particolare allo sviluppo della fase 2 del giacimento di Loran, rimasto inutilizzato per oltre 20 anni. A giugno, il governo della presidente ad interim Delcy Rodríguez aveva già concesso alla multinazionale inglese Shell la licenza per la fase 1 di Loran. Il sito, nel nord-est della nazione, ospita sette giacimenti di gas naturale, sei dei quali offshore.

Le dichiarazioni

Durante la cerimonia di firma delle concessioni, trasmessa dal canale pubblico Vtv, Rodríguez ha affermato che si impegnerà affinché il suo Paese “non sia più solo un esportatore di petrolio, ma anche di gas”. Dopo la cattura di Nicolás Maduro da parte degli Stati Uniti a gennaio, Caracas ha ceduto alle pressioni di Washington e riformato la legge energetica venezuelana in modo che le società americane e straniere potessero beneficiare del petrolio e delle altre vaste risorse locali.

Fonte Ansa