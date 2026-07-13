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Venezuela, emergenza dopo il sisma: 4.490 vittime e migliaia di persone senza casa

Le autorità di Caracas hanno aggiornato i dati dopo il terremoto del 24 giugno: 4490 vittime, oltre 16.700 feriti, quasi 18mila sfollati e più di 120mila famiglie assistite

Di redazione
Venezuela Foto Vatican News

Continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela lo scorso 24 giugno. Secondo gli ultimi dati diffusi dalle autorità venezuelane, il numero delle vittime è salito a 4.490, mentre i feriti restano oltre 16.700. Migliaia di persone sono ancora senza una casa e ospitate in centri di accoglienza temporanei, mentre proseguono senza sosta le operazioni di assistenza alla popolazione, la distribuzione di beni di prima necessità e il monitoraggio del territorio, interessato finora da oltre 1.200 scosse di assestamento.

Il bilancio

Sale a 4.490 il numero ufficiale delle persone decedute per il terremoto in Venezuela, secondo i dati forniti ieri dalla autorità venezuelane. I feriti restano 16.740. Il presidente dell’Assemblea nazionale, Jorge Rodríguez, informa, inoltre, che 120.794 famiglie sono state assistite fino a questo momento e che 19.583 persone rimangono alloggiate in 108 centri di accoglienza transitori, installati principalmente in scuole di Caracas, Miranda e La Guaira.

Gli aiuti distribuiti

Inoltre, le autorità hanno distribuito 9.995 tonnellate di alimenti e 18,5 milioni di litri d’acqua tra la popolazione colpita. All’operazione si sono uniti 30.535 volontari registrati e 31.837 funzionari di diversi organismi dispiegati sul territorio nazionale, dove si sono contate 1.222 repliche dai terremoti di magnitudo 7,2 e 7,5 del 24 giugno. Il numero delle persone rimaste senza casa, anch’esso destinato ad aumentare, è di 17.907.

Fonte Agensir

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