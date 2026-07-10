Venezuela e la montagna di macerie: rimuovere 1,2 milioni di tonnellate di detriti

Quello che il terremoto ha ridotto in pezzi e fatto crollare ora va rimosso. Oltre alle perdite di vite umane, il Venezuela dovrà smaltire oltre un milione di tonnellate di detriti e macerie, secondo le stime delle Nazioni Unite. Inoltre, un numero considerevole di edifici e strutture non più agibili dovranno essere demoliti. Attualmente non è stato ancora reso pubblico dal governo di Caracas, guidato dalla presidente ad interim Delcy Rodriguez, il piano ufficiale per la gestione integrata dei detriti.

La montagna di macerie

Dopo i soccorsi e l’assistenza agli sfollati, le autorità venezuelane stanno affrontando un altra grande sfida logistica: rimuovere prima possibile le montagne di macerie. Secondo le stime Onu, basate sulle informazioni elaborate insieme al governo venezuelano e al Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (PNUD), sono circa 900mila le tonnellate di strutture in cemento e acciaio crollati, a cui aggiungere circa 332mila tonnellate provenienti da mobili e beni personali. Inoltre, non va sottovalutato che nell’area costiera, la più colpita dal terremoto, molti altri palazzi dovranno essere demoliti poiché presentano gravi problemi strutturali nonostante siano ancora in piedi.

L’attesa del piano del governo

Sebbene il governo abbia tenuto incontri di coordinamento—incluso uno guidato dal presidente ad interim Delcy Rodríguez con autorità nazionali e internazionali—un piano ufficiale dettagliato per la gestione integrata dei detriti non è ancora stata resa pubblica. In questo contesto, sta assumendo grande rilievo la presenza di esperti israeliani. Il generale di brigata Elad Edri, delle Forze di Difesa Israeliane, insieme ad altri specialisti di una delegazione di circa 30 membri, ha consigliato tecniche di demolizione controllate e gestione specializzata dei detriti come parte del coordinamento bilaterale tra Venezuela e Israele, nonostante non esistano relazioni diplomatiche tra i due paesi.

Fonte Ansa