Venezuela, cresce l’emergenza umanitaria: il Pam intensifica gli aiuti alimentari

La situazione umanitaria in Venezuela continua a peggiorare dopo i violenti terremoti che hanno devastato diverse aree del Paese, causando migliaia di sfollati e aggravando le difficoltà di una popolazione già vulnerabile. Le agenzie delle Nazioni Unite stanno intensificando gli interventi per garantire assistenza immediata, con particolare attenzione alla distribuzione di aiuti alimentari e ai beni di prima necessità. L’obiettivo è rispondere ai bisogni più urgenti ed evitare che l’emergenza abitativa si trasformi in una prolungata crisi alimentare.

L’emergenza

Si aggrava l’emergenza umanitaria in Venezuela dopo i violenti terremoti che hanno colpito il Paese, lasciando migliaia di persone senza casa, senza reddito e con un accesso sempre più difficile al cibo. Come riportato nel sito delle Nazioni Unite, il Programma alimentare mondiale (Pam/Wfp), che già prima del sisma sosteneva circa 500mila persone attraverso mense scolastiche e programmi comunitari, ha riconvertito il proprio intervento verso l’assistenza d’emergenza.

Gli aiuti distribuiti

Nello Stato di La Guaira sono già stati distribuiti pacchi alimentari a 1.200 persone, mentre l’obiettivo è raggiungere fino a mezzo milione di sfollati ospitati nei centri di accoglienza nei prossimi tre mesi. “I bisogni di cibo, acqua potabile, riparo e servizi essenziali sono immediati e critici”, ha dichiarato Stephanie Hochstetter, direttrice del Pam in Venezuela, sottolineando come molte famiglie abbiano perso non solo l’abitazione, ma anche la possibilità di acquistare regolarmente generi alimentari. Il Pam dispone attualmente di oltre 3000 tonnellate di alimenti nel Paese, sufficienti a sostenere più di 10mila famiglie per 2 mesi, e mantiene ulteriori scorte in Colombia e presso l’hub logistico regionale di Panama, pronte a essere mobilitate in caso di necessità. L’agenzia delle Nazioni Unite ha inoltre lanciato un primo appello da 15 milioni di dollari per finanziare gli interventi di emergenza, avvertendo che i bisogni potrebbero aumentare con il completamento delle valutazioni nelle aree più isolate e duramente colpite.

La finalità

L’obiettivo immediato, sottolinea il Pam, è evitare che la perdita della casa e dei propri cari si trasformi in una crisi alimentare prolungata.

Fonte Agensir