Venezuela, continuano le scosse: oltre 5.200 morti e migliaia di sfollati

A quasi un mese dal devastante doppio terremoto che il 24 giugno ha colpito il Venezuela, continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime. Le autorità hanno aggiornato i dati ufficiali, mentre proseguono le operazioni di soccorso e il monitoraggio delle numerose scosse di assestamento che continuano a interessare l’area colpita.

Doppio terremoto in Venezuela: aggiornato il tragico bilancio delle vittime

Il doppio terremoto che ha colpito il Venezuela il 24 giugno ha causato 5.208 vittime, secondo un nuovo bilancio provvisorio diffuso ieri dal presidente dell’Assemblea nazionale, Jorge Rodríguez. Il bilancio precedente, di sabato, era di 5.119 morti, mentre a distanza di quasi un mese dal sisma il numero dei feriti rimane stabile a 16.740 e quello dei senzatetto è pari a 17.907. Le autorità non hanno ancora diffuso dati sul numero dei dispersi, ma alcune proiezioni suggeriscono una cifra vicina ai 10.000. Secondo i dati ufficiali, oltre 850 edifici sono stati danneggiati e 190 sono completamente crollati. Finora si sono registrate 1.388 scosse di assestamento, tra cui una di magnitudo 3, verificatasi nelle prime ore di ieri a 9 chilometri a ovest di La Guaira e a una profondità di 3,9 chilometri, secondo il rapporto della Fondazione venezuelana per la ricerca sismologica (Funvisis).

Fonte Ansa