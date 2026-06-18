Esteri

Vance: “La fase dei negoziati con l’Iran inizia oggi, distrutto il loro programma nucleare”

Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance ha detto che lo Stretto di Hormuz è aperto e sono già transitati 12,5 milioni di barili di petrolio

Di redazione
Il vicepresidente Usa JD Vance. Foto © Imagoeconomica.

La fase dei negoziati tra Washington e Teheran inizia oggi, nel frattempo gli Usa non allenteranno la presa sull’economia iraniana. Così il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance nel corso di una conferenza stampa alla Casa Bianca, nel corso della quale ha affermato che il programma nucleare e le capacità di arricchimento dell’uraniano dell’Iran “sono state distrutte”. Vance ha anche aggiunto che lo Stretto di Hormuz è aperto e sono passati navi e barili di petrolio. In ultimo, il vicepresidente ha detto che potrebbe andare in Svizzera, per la firma del memorandum d’intesa, nel weekend, ma “dipende anche da quando gli iraniani potranno venire”.

La fase dei negoziati

I 60 giorni per il negoziato con l’Iran sono iniziati oggi. Lo ha detto il vicepresidente JD Vance nel corso di una conferenza stampa alla Casa Bianca.

Il nucleare iraniano

“Il programma nucleare, le infrastrutture nucleari e le capacità di arricchimento dell’uranio dell’Iran sono state distrutte”. Lo ha detto il vice presidente americano JD Vance in una conferenza stampa alla Casa Bianca.

Attraverso Hormuz

La scorsa notte 12,5 milioni di barili di petrolio hanno passato lo Stretto di Hormuz. Lo ha detto il vicepresidente JD Vance nel corso di una conferenza stampa alla Casa Bianca. Vance è divenuto il volto dell’amministrazione nel difendere l’accordo con l’Iran, soprannominato da alcuni “Epic Surrender”, “Resa Epica”, ironizzando sul nome dell’operazione in Iran “Epic Fury”. Gli Stati Uniti hanno fatto passare 12 navi iraniane dalla firma dell’accordo con Teheran. Lo ha detto Jd Vance in una conferenza stampa aggiungendo che lo stretto di Hormuz “è aperto”.

La presa Usa sull’economia iraniana

L’Iran non riceverà “nemmeno un centesimo” dagli Stati Uniti. Lo ha detto JD Vance accusando “alcuni media” di aver “distorto” i termini dell’accordo con Teheran. Gli Stati Uniti “non allenteranno la presa” sull’economia iraniana, “fino a quando non cambieranno il loro comportamento in maniera fondamentale”. Lo ha detto Jd Vance in una conferenza stampa alla Casa Bianca. “Se volesse ricostruire il programma nucleare, l’Iran avrebbe bisogno di un sacco di soldi”, ha aggiunto.

La diplomazia

“Non sono sicuro quando andrò in Svizzera, credo questo weekend ma non so ancora”. Lo ha detto Jd Vance in una conferenza stampa. “Dipende anche da quando gli iraniani potranno venire”, ha aggiunto.

Fonte Ansa

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