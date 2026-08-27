Valle del Messico, si espande l’area metropolitana: quasi 23 milioni di abitanti

Cresce ancora la grande area urbana che gravita attorno a Città del Messico. La nuova delimitazione ufficiale della zona metropolitana della Valle del Messico amplia infatti il perimetro da 76 a 84 unità territoriali, arrivando a comprendere quasi 23 milioni di abitanti. L’obiettivo delle autorità è rafforzare il coordinamento nella gestione di servizi strategici, dalle risorse idriche alla mobilità, passando per edilizia e pianificazione territoriale, favorendo uno sviluppo regionale più ordinato, sostenibile e integrato.

L’area metropolitana

La zona metropolitana della Valle del Messico, l’immensa area urbana che circonda e include la capitale del Paese, passa da 76 a 84 unità territoriali, raggiungendo quasi 23 milioni di abitanti. La nuova delimitazione, formalizzata dalle autorità sulla Gazzetta Ufficiale, integra sette comuni dello Stato di Hidalgo e uno del Morelos.

Le finalità

L’espansione mira a ottimizzare la pianificazione di servizi cruciali su vasta scala, come le risorse idriche, l’edilizia e la mobilità. La ministra dello Sviluppo Urbano, Edna Vega Rangel, ha evidenziato la portata del provvedimento: “La dimensione metropolitana non è la somma di municipi e circoscrizioni, è una scala territoriale più complessa”. Particolare attenzione è stata rivolta all’inclusione del municipio di Huitzilac. La governatrice del Morelos, Margarita González Saravia, ne ha sottolineato l’importanza ambientale strategica, ricordando che “rappresenta un’area di captazione d’acqua per il Morelos e per Città del Messico”. Con questo nuovo assetto, l’amministrazione punta a uno sviluppo regionale ordinato e sostenibile.

Fonte Ansa