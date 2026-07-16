Esteri

Usa, scattano i nuovi dazi sul Brasile: tariffe del 25% dal 22 luglio

Washington introduce nuove misure commerciali dopo un'indagine dell'USTR sulle pratiche del governo brasiliano: il Brasile è il primo Paese colpito dal nuovo provvedimento

Di redazione
Foto di Luan de Oliveira Silva su Unsplash

Nuova stretta commerciale degli Stati Uniti nei confronti del Brasile. L’amministrazione americana ha deciso di imporre dazi del 25% su una serie di prodotti brasiliani, al termine di un’indagine avviata dall’Ufficio del Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti. Le nuove tariffe entreranno in vigore il 22 luglio, segnando un ulteriore irrigidimento nei rapporti economici bilaterali.

I nuovi dazi

Il governo statunitense imporrà dazi del 25% su una serie di prodotti brasiliani, a seguito di un’indagine condotta dal Rappresentante per il Commercio della Casa Bianca (USTR) sulla base di una legge del 1974. Entreranno in vigore il 22 luglio, “il tempo necessario per attuarli nei sistemi doganali”, ha precisato un funzionario statunitense. Nel 2025 Washington aveva avviato un’indagine su una serie di pratiche commerciali che il governo statunitense contestava al Brasile, che diventa così il primo Paese colpito da questi nuovi dazi.

Fonte Ansa

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