Esteri

Usa-Iran, Rubio apre al dialogo: “Un accordo è ancora possibile”

Dopo gli attacchi ai siti missilistici iraniani, Washington punta ancora sulla diplomazia con Teheran

Di redazione
Foto di Roozbeh Eslami su Unsplash

Il segretario di Stato americano Marco Rubio, in visita ufficiale a Jaipur, in India, ha dichiarato che un accordo con Teheran resta possibile anche dopo gli attacchi statunitensi contro alcuni siti missilistici nel sud del Paese. Rubio ha confermato che sono in corso colloqui in Qatar e ha sottolineato come le trattative siano ancora concentrate sulla definizione del testo iniziale dell’intesa. “Il presidente vuole raggiungere un accordo”, ha affermato, precisando però che, in assenza di progressi concreti, l’intesa potrebbe definitivamente saltare.

Le dichiarazioni

“Un accordo con l’Iran è ancora possibile, nonostante gli ultimi attacchi statunitensi contro siti missilistici nel sud del Paese”. Lo sostiene il segretario di Stato americano. “Oggi si sono tenute alcune discussioni in Qatar, quindi vedremo se riusciremo a compiere progressi. Penso che le discussioni ruotino molto attorno alla formulazione precisa del testo iniziale, quindi ci vorranno alcuni giorni”, ha dichiarato Rubio a Jaipur, durante una visita ufficiale in India. “Il presidente ha espresso la sua volontà di raggiungere un accordo. O concluderà un accordo, o non ci sarà alcun accordo” ha concluso.

Fonte Ansa

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