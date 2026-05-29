Esteri

Usa-Iran: passi avanti sul cessate il fuoco

Il vicepresidente JD Vance ha parlato di “progressi significativi” nei negoziati, ma restano da definire alcuni punti del testo dell’accordo

Di redazione
Image by Marco from Pixabay

Proseguono i contatti diplomatici tra Stati Uniti e Iran per l’estensione del cessate il fuoco, ma l’intesa definitiva non è ancora stata raggiunta. A confermarlo è stato il vicepresidente americano JD Vance, secondo cui le parti avrebbero compiuto importanti progressi, pur restando aperte alcune questioni legate alla formulazione del testo. L’obiettivo, ha spiegato Vance, è arrivare a un accordo che possa essere approvato dal presidente Donald Trump nei prossimi giorni.

Le dichiarazioni

Gli Usa e l’Iran hanno compiuto buoni progressi sull’estensione del cessate il fuoco, ma il presidente Donald Trump non è ancora pronto ad approvare l’accordo. Lo ha detto il vicepresidente JD Vance, secondo cui “ci stiamo confrontando su un paio di punti relativi alla formulazione del testo. Abbiamo fatto molti progressi in tal senso”. Parlando coi media poche ore dopo che fonti Usa hanno riferito che le due parti avrebbero raggiunto l’intesa, Vance ha espresso l’auspicio che si continui “a fare progressi” per mettere il tycoon “nella posizione di poter avallare l’accordo”. Anche se, “ovviamente, la questione è ancora da definire”.

Fonte Ansa

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