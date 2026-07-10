Esteri

Usa-Iran: i negoziati tecnici sul nucleare continuano nonostante gli attacchi

Washington conferma il proseguimento dei colloqui tecnici con Teheran per una soluzione diplomatica, ma ribadisce che l'Iran non potrà dotarsi dell'arma nucleare

Di redazione
Foto di Javad Esmaeili da Pixabay

Nonostante la nuova escalation militare e gli attacchi reciproci, Stati Uniti e Iran mantengono aperto il canale diplomatico sul dossier nucleare. Washington conferma che i negoziati tecnici proseguono con l’obiettivo di raggiungere un’intesa capace di ridurre le tensioni e garantire la sicurezza internazionale. Gli Stati Uniti, tuttavia, ribadiscono una linea ferma: Teheran non dovrà mai acquisire un’arma nucleare e dovrà rispondere delle proprie azioni.

I negoziati

Gli Stati Uniti e l’Iran continuano a portare avanti negoziati tecnici sulle questioni nucleari nell’ottica di una soluzione diplomatica. Lo ha dichiarato un funzionario americano alla Cnn nonostante la ripresa di attacchi reciproci. “Gli Stati Uniti restano impegnati a trovare una soluzione e i colloqui tecnici proseguono.

Il nucleare

L’Iran non potrà mai possedere un’arma nucleare“, ha affermato. Il memorandum d’intesa, ha aggiunto il funzionario, è “basato sui risultati” e le azioni dell’Iran “rappresentano un mancato raggiungimento degli obiettivi a un livello inaccettabile”. “Gli attacchi dell’Iran contro navi innocenti sono atti di terrorismo”, ha aggiunto il funzionario.

Fonte Ansa

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