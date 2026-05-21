Usa-Iran: cresce la tensione sul dossier nucleare

Le tensioni tra Stati Uniti e Iran tornano ad aumentare sul dossier nucleare, mentre proseguono i delicati negoziati internazionali sostenuti dal lavoro dei mediatori. Da Washington arrivano parole dure da parte dell’amministrazione americana, che ribadisce la volontà di impedire a Teheran di dotarsi dell’arma atomica. Il segretario alla Difesa Pete Hegseth e il vicepresidente JD Vance hanno confermato che gli Usa sono pronti a intervenire qualora la strada diplomatica non portasse risultati concreti.

Le dichiarazioni

Il segretario alla Difesa americano Pete Hegseth assicura che gli Usa sono “pronti all’azione”, in attesa degli sviluppi negoziali tra Usa e Iran, assistiti dal lavoro dei mediatori. In un post di tre parole su X, il capo del Pentagono ha ripreso una clip del vicepresidente JD Vance, impegnato martedì nel briefing con i media alla Casa Bianca. “Non concluderemo un accordo che consenta agli iraniani di dotarsi di un’arma nucleare – le sue parole -; pertanto, come mi ha appena detto il presidente Trump, siamo pronti all’azione. Non vogliamo imboccare quella strada, ma il presidente è disposto e in grado di farlo, qualora fosse necessario”.

Fonte Ansa