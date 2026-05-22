Usa-Iran, Al Arabiya: “Annuncio di accordo entro poche ore, subito in vigore”

L’annuncio di una bozza di accordo tra Stati Uniti e Iran potrebbe essere annunciata nelle prossime ore ed entrerebbe in vigore da subito, secondo fonti dell’emittente televisiva saudita Al Arabiya. Il documento non conterrebbe riferimenti al programma nucleare e ai missili iraniani, secondo Al Hadath. A Teheran la squadra negoziale del Qatar e il capo dell’esercito pachistano per finalizzare l’intesa. Intanto tre Paesi del Golfo Persico premono il presidente Usa Donald Trump perché non riprenda la guerra.

Possibile annuncio

Secondo fonti di Al Arabiya, la bozza finale di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran, mediato dal Pakistan, potrebbe essere annunciata entro poche ore. I punti chiave dell’accordo – già riportati da media sauditi – includono, tra gli altri, il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni statunitensi. L’accordo, riferiscono le fonti della tv emiratina, dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo l’annuncio ufficiale da parte di entrambe le parti.

La bozza

L’emittente tv saudita Al Hadath ha rivelato oggi di essere entrata in possesso della bozza finale del possibile accordo tra Stati Uniti e Iran, mediato dal Pakistan: nel documento non viene menzionata alcuna clausola relativa al programma nucleare iraniano o alla minaccia dei missili. Secondo il report, la bozza finale include tra l’altro: la cessazione delle operazioni militari e della guerra mediatica, il rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale dell’Iran e la non interferenza negli affari interni, la garanzia della libertà di navigazione nel Golfo Persico, nello Stretto di Hormuz e nel Golfo di Oman. I negoziati sulle questioni ancora irrisolte tra le parti dovrebbero iniziare entro sette giorni, ed è prevista una graduale revoca delle sanzioni americane in cambio dell’impegno dell’Iran a rispettare le condizioni dell’accordo.

La diplomazia

Una squadra negoziale del Qatar è arrivata oggi a Teheran in coordinamento con gli Stati Uniti per contribuire a raggiungere un accordo per porre fine alla guerra con l’Iran e risolvere le questioni in sospeso. Lo riferisce la Reuters sul proprio sito citando una fonte a conoscenza della questione. Doha, che ha svolto un ruolo di mediatore nella guerra di Gaza e in altre tensioni internazionali, si era finora tenuta lontana dal ruolo di mediatrice nella guerra con l’Iran, sottolinea la Reuters, dopo essere stata attaccata da missili e droni iraniani durante l’ultimo conflitto. Il capo dell’esercito pachistano, Asim Munir, è partito per Teheran, secondo quanto riportato dai media statali iraniani che citano un’alta fonte diplomatica a Islamabad. Munir, considerato una figura chiave per i colloqui tra Stati Uniti e Iran, incontrerà alti funzionari di Teheran, mentre il ministro degli Interni del Pakistan, Mohsin Raza Naqvi, rimane nella capitale della Repubblica Islamica per il terzo giorno consecutivo, a testimonianza dell’intensificarsi delle trattative fra i due Paesi.

Le pressioni su Trump

Gli Emirati Arabi Uniti in pressing su Donald Trump insieme al Qatar e all’Arabia Saudita affinché non riprenda la guerra Iran. In telefonate separate con il presidente statunitense, i leader dei tre paesi hanno detto al commander-in-chief che un’azione militare non riuscirebbe a centrare gli obiettivi americani con l’Iran. Lo riporta l’agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali comunque gli Emirati Arabi Uniti, il Qatar e l’Arabia Saudita hanno posizioni diverse sul tipo di accordo diplomatico che gli Stati Uniti dovrebbero perseguire con l’Iran.

Fonte Ansa