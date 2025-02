Usa, incidente aereo a Philadelphia

Un jet privato, un velivolo Medevac, ovvero un’eliambulanza privata, è precipitato vicino al centro commerciale a Philadelphia, in Pennsylvania. I soccorsi sono intervenuti sul posto.

L’incidente

Nuova tragedia nei cieli americani, a pochi giorni dallo scontro tra un volo di linea e un elicottero militare sopra Washington che ha causato la morte di 67 persone. Un jet-ambulanza privato con a bordo sei messicani, tra cui un bambino malato, è precipitato su una zona commerciale e residenziale a nordest di Philadelphia provocando un enorme incendio che ha colpito le case e le auto circostanti. Non si ha ancora un bilancio ufficiale, ma il presidente americano Donald Trump ha parlato di “altre vittime innocenti andate perdute”. L’aereo, che secondo la Federal Aviation Administration (Faa) era un Learjet 55, si è schiantato intorno alle 18:30 ora locale, le 00:30 in Italia, in un quartiere densamente popolato della città della Pennsylvania con case, negozi e strade trafficate, nonché un centro commerciale molto frequentato di venerdì sera. Era decollato dall’aeroporto locale ed era diretto all’aeroporto nazionale di Springfield-Branson nel Missouri.

Le dichiarazioni

Il governatore della Pennsylvania, Josh Shapiro, ha assicurato che lo Stato “sta fornendo tutte le risorse necessarie in relazione allo schianto di un piccolo aereo a Philadelphia”. In un post su X, il democratico ha aggiunto che è in contatto con “le autorità della città” e “fornirà aggiornamenti non appena li riceverà”. L’Office of Emergency Management di Philadelphia ha scritto su X che era in corso un “grave incidente” e che le strade nelle vicinanze erano chiuse, invitando il pubblico a evitare la zona. Decine di primi soccorritori si sono precipitati nell’area dello schianto, dal Roosevelt Mall. La Faa e il National Transportation Safety Board, che sta indagando sulla tragedia di Washington, hanno annunciato di aver aperto un’indagine.

Fonte: Ansa