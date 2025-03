Usa: “Ci aspettiamo un flusso costante di rimpatri in Venezuela”

L’Ufficio statunitense per gli Affari dell’emisfero occidentale ha dichiarato che, i voli di rimpatrio dei clandestini venezuelani attraverso l’Honduras, sono ripresi.

Le dichiarazioni statunitensi

“Sono ripresi i voli di deportazione dei clandestini venezuelani verso il loro Paese di origine attraverso l’Honduras. Queste persone non avevano alcuna base legale per rimanere negli Stati Uniti. Ci aspettiamo di vedere un flusso costante di voli di deportazione verso il Venezuela in futuro”. Lo ha scritto sul profilo social l’Ufficio per gli Affari dell’emisfero occidentale, prima dell’arrivo a Caracas di un volo con 199 persone a bordo, dopo lo stop dei giorni scorsi. “Ringraziamo – aggiunge l’amministrazione Usa – la presidente dell’Honduras Xiomara Castro e il suo governo per la collaborazione nella lotta contro l’immigrazione clandestina”.

I rimpatri

Questo nuovo volo si registra dopo che Washington ha inviato più di 200 venezuelani in El Salvador, in un carcere di massima sicurezza, accusati di appartenere al Tren de Aragua. Una decisione, quella di Washington, che ha creato forti polemiche e indignazione nel Paese sudamericano. Da febbraio, sono in tutto 1.118 i venezuelani espulsi dagli Stati Uniti e dal Messico su cinque voli, secondo le cifre ufficiali riportate da El Nacional.

Fonte: Ansa