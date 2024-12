Usa, approvato nuovo pacchetto di aiuti militari per Taiwan

La Casa Bianca ha annunciato che, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha approvato l’invio di aiuti militari a Taiwan. La scorsa settimana, la Cina, ha effettuato un dispiegamento di mezzi navali in prossimità delle acque territoriali di Taipei.

L’annuncio

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha approvato 571 milioni di dollari in aiuti militari a Taiwan. Lo ha annunciato la Casa Bianca. Il presidente uscente Joe Biden ha chiesto al segretario di Stato Antony Blinken di autorizzare l’invio di “materiali e servizi” militari per “fornire assistenza a Taiwan”, ha affermato la Casa Bianca in una nota. Non sono stati resi pubblici ulteriori dettagli.

Il precedente

A settembre, Joe Biden aveva già approvato aiuti a Taiwan per 567 milioni di dollari. La scorsa settimana Taiwan ha dichiarato che la Cina ha effettuato un massiccio dispiegamento navale nei pressi delle sue acque.

Fonte: Ansa