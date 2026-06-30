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Ucraina, Zelensky: “La Russia vuole conquistare il Donetsk entro fine anno”

Il presidente ucraino sostiene che il Cremlino abbia fissato il 31 dicembre come nuovo obiettivo per il controllo della regione

Di redazione
Foto di Jade Koroliuk su Unsplash

Il conflitto in Ucraina continua a essere segnato da obiettivi militari e dichiarazioni contrapposte. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la Russia avrebbe fissato la conquista completa della regione di Donetsk entro la fine del 2026, un traguardo che, a suo dire, è stato più volte rinviato senza essere raggiunto.

Le dichiarazioni

“La Russia prevede di conquistare la regione del Donetsk entro il 31 dicembre di quest’anno. Il Cremlino ha già posticipato questa scadenza per ben 15 volte”. Lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, stando a quanto riporta Rbc-Ucraina. “La leadership politica russa sogna costantemente il Donbass. Hanno già fatto questo sogno 15 volte, come se potessero conquistare completamente il Donbass”, ha affermato il presidente.

Fonte Ansa

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