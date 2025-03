Il consigliere per la sicurezza nazionale di Trump, Mike Waltz, ha avuto una telefonata oggi con la sua controparte russa per discutere la proposta di cessate il fuoco concordata tra Ucraina e Stati Uniti, ha confermato la Casa Bianca alla Bbc. Separatamente, l’inviato speciale di Trump, Steve Witkoff, si recherà a Mosca più avanti questa settimana, secondo quanto affermato dalla portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt. “Esortiamo i russi a sottoscrivere questo piano”, ha detto Leavitt ai giornalisti, aggiungendo che il presidente “si aspetta che i russi ci aiutino a portare questo piano fino alla meta. “L’Europa deve prendere atto del fatto che deve cominciare a difendersi”: questo il messaggio lanciato dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, al termine della riunione a Parigi con gli omologhi delle altre quattro grandi potenze militari europee: Francia, Germania, Polonia e Gran Bretagna. I cinque ‘big’ della difesa si sono riuniti alle ore 15 nell’abbazia reale di Val-de-Grâce, nel cuore di Parigi, insieme con rappresentanti dell’Unione europea e della Nato, per due riunioni di lavoro distinte: la prima verteva sul sostegno all’Ucraina e la seconda sulla Difesa europea. Oltre a Crosetto e all’omologo francese, Sebastien Lecornu, hanno partecipato ai lavori Boris Pistorius (Germania), Władysław Marcin Kosiniak-Kamysz (Polonia), John Healey (Gran Bretagna).

Alla prima riunione consacrata all’Ucraina è anche intervenuto in videoconferenza il ministro ucraino della Difesa, Rustern Umerov. Tra gli europei sta emergendo un ”consenso molto ampio” per continuare a sostenere l’esercito ucraino anche dopo un possibile accordo di pace , ha dichiarato Lecornu al termine dei lavori, aggiungendo che l’esercito di Kiev resta la ”prima garanzia di sicurezza. Il ministro è quindi tornato ad esprimere la sua netta opposizione ad un’Ucraina ”smilitarizzata”, come auspicato dalla Russia di Vladimir Putin. L’incontro tra i cinque ministri si è svolto all’indomani del summit, sempre a Parigi, tra il presidente francese, Emmanuel Macron e i capi di Stato maggiore di 34 Paesi europei e della Nato, con l’obiettivo di pianificare ”garanzie di sicurezza credibili” per Kiev. Secondo quanto spiegato oggi da Lecornu, si tratta di ”riflettere’ e proporre” delle opzioni per un’architettura di sicurezza”, in vista di un ”cessate il fuoco duraturo” in Ucraina. ”Allo stato attuale una quindicina di Paesi sono interessati a proseguire questo processo”, ha puntualizato, aggiungendo che una nuova riunione sarà organizzata ”entro 15 giorni” con i ministri della Difesa di tutti i Paesi conivolti. Per Crosetto, l’accordo raggiunto ieri in Arabia Saudita tra Stati Uniti e Ucraina è un “punto di partenza fondamentale per raggiungere la tregua e poi la pace. Ora la risposta spetta a Putin“, ha dichiarato esprimendosi al fianco di Lecornu e degli altri ministri presenti. “Se arriverà una tregua di trenta giorni come quella ipotizzata a Gedda – ha avvertito – in quei 30 giorni bisognerà muoversi per garantire che sia l’inizio di una pace in grado di durare negli anni“.

Alla domanda se dopo l’accordo di Gedda, l’ipotesi di invio di una missione di peacekeeping in Ucraina potesse passare in secondo piano rispetto alla priorità di sostenere l’Ucraina ed il suo esercito, ribadita oggi con forza da tutti i ministri, Crosetto ha risposto che “ogni passo verso la pace è fondamentale. Ogni passo verso la tregua è fondamentale. Ma in questo momento in Ucraina continuano a cadere le bombe”. L’esigenza che c’era ieri di continuare a supportare Kiev, ha avvertito “continua anche oggi”. E ”noi continuamo ad aiutare l’Ucraina a difendersi”. Quando ci sarà la tregua, se tregua ci sarà, “vedremo il da farsi. “I ministri della Difesa – ha detto – non hanno il diritto di ragionare unicamente sul migliore scenario. Dobbiamo ragionare su tutti gli scenari, dal migliore al peggiore” . Come Lecornu, anche Crosetto ha espresso la sua netta opposizione all’ipotesi di un’Ucraina “smilitarizzata”. Il ministro polacco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ha reso omaggio ad una ”vera unità del continente dinanzi alla minaccia che viene dall’Est”. Per lui, si tratta ora ”di tenere il più possibile la Russia distante da tutti i nostri Stati. E’ la terza volta che i responsabili della Difesa di Roma, Parigi, Berlino, Londra e Varsavia, si riuniscono in presenza, in questo formato cosiddetto ‘E5’, dopo una prima riunione in Germania a novembre e una seconda riunione in Polonia a gennaio.